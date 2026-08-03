Lokalvårdare till Lombens skjutfält i Kalix
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2026-08-03
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Vill du bidra till en välfungerande verksamhet inom Försvarsmakten? Vi söker nu en lokalvårdare till Lombens skjutfält i Kalix. Tjänsten innebär ett varierande och självständigt arbete där du och en kollega ansvarar för lokalvård och service i verksamhetens lokaler. Du blir en viktig del av arbetslaget och bidrar till en välskött, trivsam och fungerande miljö för både verksamhet och gäster.
Om enheten
Garnisonstödsenheten vid I 19 ansvarar bland annat för drift och vidmakthållande av skjutfält i norr och söker nu en lokalvårdare med placering vid Lombens skjutfält i Grubbnäsudden, Kalix.
Garnisonstödsenheten tillhör Norrbottens Regemente och stödjer verksamheten med kundmottagning, utbildningsanordningar, övnings- och skjutfält, simulatorer, idrott och friskvård, vakt och transportskydd samt expedition/arkiv. Enheten svarar också för miljöarbete, kontakter med civila markägare samt bevakar Försvarsmaktens behov avseende fysisk planering regionalt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som lokalvårdare blir du en del av arbetslaget på Lombens skjutfält som idag består av 4 medarbetare. Du ansvarar för den dagliga städningen och skötsel av verksamhetens lokaler som bl.a. består av boende samt kontor. Du kan även få andra enklare uppgifter kopplat till verksamheten som bedrivs på skjutfältet, exempelvis utlämning av nycklar eller lämna fordon på verkstad mm.
Dina huvuduppgifter är främst:
Lokalvård av boenden, gemenskapsytor och övriga lokaler
Städning av hygienutrymmen och kök
Tvätt och enklare serviceuppgifter
Påfyllning av förbrukningsmateriel
Bidra till en välkomnande och trivsam miljö för verksamheten och gäster
Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande och tjänstgöring under kvällar och helger kan förekomma. Vid behov kan du även komma att stötta verksamheten vid Tåme skjutfält.Publiceringsdatum2026-08-03KvalifikationerKvalifikationer
Körkort B, manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Erfarenhet av lokalvård eller annat serviceinriktat arbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en god servicekänsla. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ som kan hjälpa verksamheten och har lätt för att samarbeta med andra.
Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i arbetslaget. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av lokalvård inom större verksamheter eller anläggningar
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare, civil befattning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Kalix
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: efter överenskommelse
UpplysningarKontaktperson för detta jobb
Mikael Larsson Chef Lombens skjutfält
070-3426437
Fackliga företrädare kontaktas via växeln tfn 010-825 10 00
Håkan Jansson, OF Bothnia
Björn Astermo, SACO
Annelie Forshage, Försvarsförbundet
Susanne Thunberg, SEKOSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten. På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
952 93 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10019877