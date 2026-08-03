Socialsekreterare- snabbutredare till Enheten för mottagning barn och unga
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2026-08-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Är du intresserad av att utvecklas tillsammans med oss?
Hos oss hittar du kompetenta kollegor som alltid ställer upp- och som vet att skratt ( och fika!) gör jobbet roligare.
Enheten är en del av avdelning socialtjänst och fritid, område barn och unga. Området leds av en områdeschef och är uppdelad i fyra enheter med varsin enhetschef. Enheten för mottagning barn och unga består av två grupper med totalt 15 socialsekreterare, 2 gruppledare och en administrativ assistent.
Barns delaktighet är en central del av vårt arbete och vi har flera barnrättsombud som ansvarar för att bevaka barns rättigheter. Den nuvarande enheten består av medarbetare som har en positiv inställning till arbetet. Vi ställer upp för varandra och skapar arbetsglädje även i tuffa situationer.
Enheten för mottagning barn och unga genomgår spännande förändringar där vi förutom traditionellt mottagningsarbete samt arbete med snabbutredningar har infört flera nya funktioner kopplade till den nya socialtjänstlagen där vi påbörjat att arbeta mer uppsökande och förebyggande.
Enheten är en del av Första linjens socialtjänst som är en satsning för att komma närmare våra målgrupper och erbjuda tidigare insatser. Införandet av första linjens socialtjänst är första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete av Brommas socialtjänst.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra flextidsvillkor och semesterväxling.
Möjlighet till hemarbete förekommer när arbetet tillåter det. Vi har en introduktionsplan som följs upp regelbundet under din första tid hos oss och vi erbjuder dig nära arbetsledning med goda möjligheter till utveckling.
Vi inom Område barn och unga i Bromma:
• deltar aktivt i omställningen till den nya socialtjänstlagen.
• deltar i flera samverkansformer med interna och externa aktörer, exempelvis andra områden såsom polis, sjukvård och skola/förskola.
• följer regelbundet upp din sociala arbetsmiljö genom "Brommasamtal".
• erbjuder extern handledning
• möjlighet till fortbildning både på grund- och fortsättningsnivå
Din roll
Vi söker nu en socialsekreterare för arbete med snabbutredningar avseende barn 0-20 år.
Som snabbutredande socialsekreterare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att utreda barns behov av skydd utifrån ett begränsat antal frågeställningar.
Som snabbutredare har du veckomöten med din arbetsgrupp, individuell och extern ärendehandledning samt nära samarbete med kollegor, gruppledare samt enhetschef. Som snabbutredare förväntas du även att vid behov kunna bistå dina kollegor med mottagningsarbete.
Vår önskan om dig är att du:
– har ett starkt barn- och ungdomsperspektiv.
– är ansvarstagande, flexibel och stabil.
– har god empatisk förmåga och kan skapa goda samarbetsrelationer.
– är strukturerad och trygg i din yrkesroll samt lägger stor vikt vid en rättssäker handläggning.
– arbetar självständigt genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har slutfört socionomexamen, har kunskap om gällande lagstiftning samt har erfarenhet av handläggning av barn- och/eller ungdomsärenden med stöd av BBIC. Arbetet bedrivs enligt SoL, LVU och annan gällande lagstiftning. Då arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Det är viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt, men samtidigt har ett intresse av att delta i enhetens kompetensutveckling samt arbetsgemenskap. Då en stor del av arbetet består av dokumentation och administration behöver du ha en god förmåga att formulera dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning och erfarenhet av BBIC
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård
• Kunskaper i datasystemet Paraply
• B-körkort
Vi kommer att påbörja urvalsprocessen under ansökningstiden och intervjuer kan komma att ske löpande. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bromma stadsdelsförvaltning värdesätter mångfald och de kvaliteter den tillför vår verksamhet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma, Avd Socialtjänst och Fritid, Område barn och unga Kontakt
Dick Morén, SACO 08-50840622 Jobbnummer
10019876