Lärare åk 6 till Fredricelundsskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Vi på Fredricelundsskolan söker nu en lärare i årskurs 6 som vill spela en viktig roll i elevernas utveckling och ha möjlighet att göra skillnad i deras liv.
Fredricelundsskolan är en F–6-skola där trygghet, trivsel och goda relationer står i centrum. Här möter du engagerade kollegor som tillsammans arbetar för att skapa en lärmiljö där eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. På skolan finns ett starkt fokus på samarbete, delaktighet och att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 6 ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån läroplanen och elevernas individuella behov och förutsättningar. Du undervisar i flera ämnen och arbetar för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö som främjar elevernas kunskapsutveckling.
Du ingår i ett nära samarbete med kollegan i den andra årskurs 6-klassen samt ytterligare en lärare som arbetar i båda klasserna. Tillsammans planerar, utvecklar och följer ni upp undervisningen för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och en likvärdig utbildning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4–6 i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i NO-ämnen. För att trivas och lyckas i rollen är du en person som skapar förtroende genom ett lugnt och professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer. Du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt utifrån verksamhetens och elevernas behov samtidigt som du ser möjligheter när förutsättningarna förändras. Eftersom du kommer att arbeta nära kollegor i undervisningen värdesätter du samarbete, bidrar med idéer och erfarenheter samt bygger goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett genomtänkt sätt och skapar tydliga strukturer som ger eleverna trygghet och goda förutsättningar att utvecklas
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
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Varmt välkommen med din ansökan!
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod [401010].
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
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Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Fredricelundsskolan Kontakt
Anna Stefansson anna.stefansson@karlstad.se 054-5403504 Jobbnummer
10019882