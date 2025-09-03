Fraud Officers till storbank!
2025-09-03
Är du i början av karriären och söker en tjänst där du kommer att få värdefull insikt i ett av bankväsendets viktigaste frågor? Är du både nyfiken och noggrann och har ett genuint intresse för banksektorn i allmänhet och bedrägeriprevention i synnerhet? Då är tjänsten som Fraud Officer helt rätt för dig! Skicka din ansökan idag då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
För en av våra större bankkunder söker vi nu tre stycken Fraud Officers för ett konsultuppdrag med omgående start. I rollen som Fraud Officer kommer du att arbeta med ärenden i bedrägeri- och kravuppgifter vilket innebär granskning och utredning av fall relaterade till misstänkta bedrägliga aktiviteter.
Vi söker dig som kan börja omgående där uppdraget initialt sträcker sig under sex månader men där det finns mycket goda chanser till såväl förlängning som överrekrytering. Kontoret ligger beläget i Sundbyberg och du förväntas arbeta på plats på kontoret.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan - klicka här för att beställa hem ett utdrag redan nu. Notera även att kreditupplysning kommer att genomföras på samtliga kandidater i slutskede.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att få in en fot hos en av Sveriges största banker
• Breddad kompetens inom bank och bedrägeriärenden
• En engagerad konsultchef från Academic Work
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Fraud Officer kommer du att arbeta med:
• Hantering av ärenden i bedrägeri- och kravuppgifter
• Att systematiskt granska, utreda och lösa fall relaterade till misstänkta bedrägliga aktiviteter
• Genomföra åtgärder för att minska risker för kunder genom uppföljning, katalogisering av ärenden samt arbete med prioriterade uppgifter relaterade till inkommande fall av misstänkta bedrägerier
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Har tidigare erfarenhet av administration
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Har en avslutad akademisk examen inom ekonomi
• Tidigare erfarenhet av arbete på bankDina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen som Fraud Officer tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och mån om att leverera ett kvalitativt arbete. Du är nyfiken på att lära dig mer och tycker om att ta ett stort ägandeskap för dina egna uppgifter. Vidare tror vi att du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team med andra kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
