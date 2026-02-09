Framtidsfokuserad Ledare med Smak för Utveckling
2026-02-09
Publiceringsdatum2026-02-09Beskrivning
Område Service och måltidsverksamheten växer och behöver nu utöka med en engagerad och erfaren enhetschef för måltid med inriktning produktionskök!
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att leda och utveckla våra måltidskoncept och leveranser inom förskola, skola och äldreomsorg.
I verksamheten råder ett högt tempo och ständig strävan att leverera måltider med hög kvalitet. Tillsammans med dina medarbetare är du med och skapar kvalitativa måltidsupplevelser varje dag för våra matgäster, i linje med budget och resultatmål.
Delaktighet och flexibilitet är några av våra pusselbitar, hos oss kommer du till ett gott gäng i en trivsam arbetsmiljö. Du kommer ingå i vår ledningsgrupp Service där god samarbetsförmåga är en förutsättning. Våra ledord är Mod, Respekt och Medskapande.Dina arbetsuppgifter
- Leda och utveckla måltidsproduktion på strategisk och operativ nivå.
- Ansvara för personalledning, kompetensutveckling och kontinuerlig kvalitetssäkring.
- Säkerställa att verksamheten följer rådande lagar och riktlinjer.
- Budget- och resultatansvar.
- Bidrar med ett aktivt engagemang och lösningsfokus i ledningsgruppen.Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning motsvarande kostekonom eller annan utbildning som anses likvärdig.
- Flerårig erfarenhet av liknande uppdrag.
- Erfarenhet av ledningsgruppsansvar.
- Förmåga att både arbeta självständigt och i samråd med kollegor.
- Stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga i alla olika led.
- Intresserad av digital- och kulturell utveckling.
- B-körkort
Meriterande
- Arbetat med projekt och projektstyrning
- Erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling
- Erfarenhet från både offentlig och privat måltidsverksamhet
Vi erbjuder:
- En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling
- Möjlighet att analysera behov och omsätta idéer till konkreta resultat.
- Arbeta med leveranser av kvalité och smak för helheten.
Urval och intervjuer kommer att ska löpande.
Interna referenser kommer att tas om sådana finns.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka.
Om du är redo att anta en spännande utmaning, skicka in din ansökan redan i dag!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb.
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
