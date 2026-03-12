FP&A Business Controller i Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en Senior FP&A Business Controller till ett konsultuppdrag hos en större organisation i Stockholm. Rollen ingår i Financial Planning & Analysis-teamet och fokuserar på forecasting, finansiell modellering och management reporting.
Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för att utveckla och förbättra modeller och datainflöden som används för finansiell styrning. Rollen passar dig som kombinerar stark finansiell förståelse med god system- och dataförståelse, och som trivs i en miljö där analys, struktur och förbättringsarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Bygga och underhålla prognosmodeller i Google Sheets
Designa och strukturera datainput för management reporting
Utveckla finansiella modeller som används av organisationen
Stötta månatlig rapportering och bidra med finansiella analyser
Arbeta med större datamängder för att identifiera insikter kring finansiell prestation
Bidra till förbättring av arbetssätt, verktyg och processer inom FP&A
Förväntade leveranser
Prognosmodeller som stödjer affärs- och finansplanering
Strukturerade och tillförlitliga datainflöden till managementrapportering
Finansiella modeller som kan användas brett i organisationen
Analys och stöd i samband med månadsrapportering
Förbättrade arbetssätt och effektivare användning av system och verktyg
Din profil
Obligatoriska kompetenser
Minst 5-7 års erfarenhet inom finance, business controlling eller liknande
Erfarenhet av Financial Planning & Analysis (FP&A)
Stark kompetens inom finansiell modellering och prognosarbete
Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och avancerad analys
Erfarenhet av finansiella system och analysverktyg
Erfarenhet av att arbeta självständigt i komplexa analysuppgifter
Flytande engelska i tal och skrift
Flytande i skandinaviskt språk
Bosatt i Sverige
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av Google Sheets i avancerad modellering
Erfarenhet av att utveckla datamodeller för rapportering
Erfarenhet av förändringsarbete och förbättring av finansiella processer
Intresse för AI och datadrivna arbetssätt inom finans
Personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad
Stark affärsförståelse
Självständig och lösningsorienterad
Kommunikativ och bra på att dela kunskap
Proaktiv i att identifiera förbättringar och nya arbetssätt
Plats: Stockholm (4 dagar onsite) Omfattning: Heltid Period: ASAP - ca 7-9 månader Start: Mars 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376246-1889760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9794189