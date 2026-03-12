FP&A Business Controller i Stockholm

Om uppdraget
Vi söker en Senior FP&A Business Controller till ett konsultuppdrag hos en större organisation i Stockholm. Rollen ingår i Financial Planning & Analysis-teamet och fokuserar på forecasting, finansiell modellering och management reporting.
Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för att utveckla och förbättra modeller och datainflöden som används för finansiell styrning. Rollen passar dig som kombinerar stark finansiell förståelse med god system- och dataförståelse, och som trivs i en miljö där analys, struktur och förbättringsarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Bygga och underhålla prognosmodeller i Google Sheets

Designa och strukturera datainput för management reporting

Utveckla finansiella modeller som används av organisationen

Stötta månatlig rapportering och bidra med finansiella analyser

Arbeta med större datamängder för att identifiera insikter kring finansiell prestation

Bidra till förbättring av arbetssätt, verktyg och processer inom FP&A

Förväntade leveranser
Prognosmodeller som stödjer affärs- och finansplanering

Strukturerade och tillförlitliga datainflöden till managementrapportering

Finansiella modeller som kan användas brett i organisationen

Analys och stöd i samband med månadsrapportering

Förbättrade arbetssätt och effektivare användning av system och verktyg

Din profil
Obligatoriska kompetenser

Minst 5-7 års erfarenhet inom finance, business controlling eller liknande

Erfarenhet av Financial Planning & Analysis (FP&A)

Stark kompetens inom finansiell modellering och prognosarbete

Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och avancerad analys

Erfarenhet av finansiella system och analysverktyg

Erfarenhet av att arbeta självständigt i komplexa analysuppgifter

Flytande engelska i tal och skrift

Flytande i skandinaviskt språk

Bosatt i Sverige

Meriterande färdigheter

Erfarenhet av Google Sheets i avancerad modellering

Erfarenhet av att utveckla datamodeller för rapportering

Erfarenhet av förändringsarbete och förbättring av finansiella processer

Intresse för AI och datadrivna arbetssätt inom finans

Personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad

Stark affärsförståelse

Självständig och lösningsorienterad

Kommunikativ och bra på att dela kunskap

Proaktiv i att identifiera förbättringar och nya arbetssätt

Plats: Stockholm (4 dagar onsite) Omfattning: Heltid Period: ASAP - ca 7-9 månader Start: Mars 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
