Affärsnära CFO till Viva Media
SJR in Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Uppsala Visa alla ekonomichefsjobb i Uppsala
2026-06-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Uppsala
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vad gör en CFO på Viva? Ärligt talat – inte det du tror.
Om du letar efter en roll där du får "äga rapporteringen", optimera månadsbokslut och stänga böcker i tid... då finns det andra jobb där ute.
Det här är inte ett sådant, det här är en roll för dig som vill vara med och bygga nästa fas i ett entreprenörsdrivet bolag – nära VD, ledning och ägare. För dig som ser affären i siffrorna, inte bara siffrorna i affären.
Din roll på riktigt
Du kliver in i ett bolag med stark kultur, tydlig riktning och stora ambitioner. Viva står inför en nästa fas där AI, skalbarhet och nya affärsmodeller blir avgörande.
Här blir du inte en klassisk ekonomichef, du blir en sparringpartner, utmanare och medskapare.
Du kommer bland annat att:
• driva kommersiell analys och hjälpa verksamheten fatta bättre beslut
• utveckla hur Viva jobbar med pricing, kundlönsamhet och marginal
• öka den finansiella förståelsen i hela organisationen
• arbeta nära VD, ledning och styrelse i strategiska frågor
• bidra till att bygga bolagsvärde och förbereda för framtida möjligheter
Och ja – du behöver kunna ekonomins "basics" men om det är där du vill lägga din energi, är det här fel roll.
Vem vi tror att du är
Vi tror inte att du identifierar dig som "förvaltare", snarare som någon som vill bygga.
Du kanske idag är:
• CFO i ett mindre eller medelstort bolag
• ekonomichef i ett tillväxtbolag
• en affärsnära Business Controller som är redo för nästa steg
Viktigare än titel är hur du tänker. Du:
• ser affärsmöjligheter i siffror
• kan utmana utan att bli kantig
• får andra att förstå ekonomi – på riktigt
• är bekväm både i ledningsrum och ute i verksamheten
• är nyfiken på AI och vad det faktiskt gör med affären
Och kanske viktigast av allt; du är prestigelös nog att ibland kavla upp ärmarna – och skarp nog att lyfta blicken när det verkligen behövs.
Varför Viva?
För att det här inte är ett bolag som vill vara "lite bättre". Det är ett bolag som vill bygga något på riktigt.
Här får du:
• arbeta nära en entreprenörsdriven och visionär VD
• kombinera strategi, affär och människor i din roll
• vara med i en AI-driven transformation
• påverka riktning, beslut och bolagsvärde
• arbeta i en kultur som är både varm och ambitiös
• En möjlighet att vara med på en bolagsresa i ett entreprenörsdrivet bolag med tydlig tillväxtagenda, stöttat av Sobro som huvudägare.
Det är höjd. Det är fart och det är mycket hjärta.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänstenOm företaget
Sedan starten har vi fokuserat på en enda sak. Att hjälpa företag nå sina mål och se goda resultat. Vi är marknadsföringsbyrån som förnyar och förbättrar våra kunders marknadsföring genom att se nya lösningar, säga som det är och erbjuda mätbara lösningar som ger ökad lönsamhet.
Du hittar oss i Uppsala, Malmö och Kalmar – vi hittar till dig var du än befinner dig.Så ansöker du
I den här rekrytering samarbetar Viva Media med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Charlotta Ezitis Holmström, 0766 471 657, charlotta.ezitisholmstrom@sjr.se
. Sista ansökningsdag 2026-07-03, urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/06/VIVA-foto.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Vaksalagatan 2 (visa karta
)
753 31 UPPSALA Arbetsplats
Viva Media Kontakt
Charlotta Ezitis Holmström charlotta.ezitisholmstrom@sjr.se +46 76 647 16 57 Jobbnummer
9958330