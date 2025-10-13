Fotterapeut
2025-10-13
Är du fotterapeut? Då hoppas vi komma i kontakt med dig. Hör gärna av dig till oss idag.
Fot&Hälsagruppen har arbetat med fotvård och fotsjukvård ute på äldreboenden i över 20 år. Vi har hela stor Stockholm och Norrtälje, som arbetsplats och vi värnar om människors fötter och hälsa.
Vi söker fotterapeut som vill arbeta i Norrtälje.
Vi söker Dig som är engagerad, serviceinriktad och Du ska tycka om att arbeta med gamla som unga människor vara social, noggrann, flexibel och lojal.
Ett bra komplement till sin egna verksamhet/ klinik, då man oftast inte har fullbokat alla veckans dagar.
Vänligen kontakta oss via mail, linda@fotochhalsa.se
. Vänligen maila och berätta lite kort om dig själv. Ring gärna vid frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: ebba@fotochhalsa.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lt Fot&Hälsagruppen AB
(org.nr 556868-4673)
Östra Rögårdsgatan (visa karta
)
761 33 NORRTÄLJE Arbetsplats
Fot&Hälsagruppen AB Jobbnummer
9554192