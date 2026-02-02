Forward - Innesäljare
Idrottsförlaget är marknadsledande på utgivning av idrottsböcker och samarbetar med några av idrottens starkaste varumärken exempelvis Hammarby Fotboll och Djurgården Fotboll.
Idrottsförlaget söker en ny forward till sitt lagbygge av säljare. Vi söker dig som är idrottsintresserad och som brinner för att sälja och göra affärer. Du kommer att arbeta med försäljning av reklam samt hela förlagets produkter till både företag och privatpersoner.
Vi söker dig som:
Är en vinnarskalle
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Har goda kunskaper i svenska språket (både i tal och skrift).
Antingen är eller vill bli en framgångsrik säljare
Vill bidra med en positiv inställning till vårt lag
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@idrottsforlaget.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idrottsförlaget i Västerås AB

Fallhammargatan 1C

721 33 VÄSTERÅS
Säljledare
Andreas Wedin andreas.wedin@idrottsforlaget.se 0707-309595 Jobbnummer
