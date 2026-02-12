Förvaltningsstrateg till Bodens kommun
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Speciallärarjobb / Boden Visa alla speciallärarjobb i Boden
2026-02-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med något som verkligen spelar roll? I den här rollen får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en hållbar samhällsservice tillsammans med engagerade kollegor - för invånarnas bästa.
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Nu söker vi en förvaltningsstrateg till Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen som vill bidra till utvecklingen av en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag. Hos oss får du en nyckelroll i att driva strategiska processer som formar framtidens arbetsmarknad- och utbildningsverksamhet.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningsstrateg hos oss blir du en nyckelperson i vårt strategiska arbete. Du leder förvaltningens processer för verksamhetsstyrning, granskning och måluppföljning. Rollen innebär också att du genomför kvalificerade utredningar, till exempel kring strategisk verksamhets- och lokalplanering, samt analyserar ekonomiska och personella förutsättningar för att driva verksamhet. Du kommer även att hantera motioner och revisionsgranskningar. Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag som ger den politiska ledningen och förvaltningsledningen möjlighet att fatta välgrundade beslut. Uppdraget kräver god förmåga att utforma projekt, samla in data, analysera statistiska underlag, skriva rapporter och kommunicera beslut.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning, gärna inom statsvetenskap, juridik, ekonomi eller annan akademisk examen i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet med utvecklings-, planerings- och uppföljningsarbete. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan presentera komplexa frågor på ett tydligt och strukturerat sätt.
Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och analytisk med förmåga att se helheten och hitta lösningar på komplexa frågor. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, trygg i rollen som föredragande och van att initiera och leda projekt. Du har modet att tänka nytt och drivet att omsätta idéer till smarta lösningar som förnyar processer och skapar hållbara resultat.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag 11 mars
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
Facklig företrädare, Gunilla Rova ordförande i Vision tel: 0921-62826 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9739948