Förvaltningsledare Microsoft 365
Sigtuna kommun, DigIT-enheten / Datajobb / Sigtuna Visa alla datajobb i Sigtuna
2025-09-22
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, DigIT-enheten i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Tjänsten är placerad på Sigtuna kommuns IT- och digitaliseringsenhet DigIT. Vi är enhet med ett stort och viktigt uppdrag - att förbättra servicen till våra invånare och uppnå högre effektivitet och kvalitet i våra verksamheter. Det gör vi genom att tillhandahålla en stabil och funktionell IT-miljö, ge användarsupport till alla våra kollegor i kommunen samt att driva digitaliseringsprojekt med fokus på effekt för våra invånare.
Vi arbetar med både små och stora projekt där varje persons bidrag är avgörande för att vi skall uppnå bästa möjliga resultat. Vi har flexibel arbetsplats med möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Sigtuna kommun söker en driven och tekniskt kunnig Förvaltningsledare Microsoft 365 som får huvudansvaret för vår Microsoft 365miljö. Du blir nyckelspelare i vår digitala arbetsplats och ska säkerställa att plattformen stödjer verksamhetens behov, är säker, kostnadseffektiv och framtidssäkrad.
Du kommer att ingå i DigIT-enheten och samarbeta nära verksamhetschefer, IT-arkitekter, systemförvaltare, supportteam och externa leverantörer. Du kommer att leda både operativ förvaltning och strategisk utveckling av Microsoft 365 lösningar.
Arbetsuppgifter & ansvar:
* Ansvara för driften, förvaltningen och vidareutvecklingen av Microsoft 365 miljön (t.ex. Teams, SharePoint, Exchange, OneDrive, Power Platform, etc.).
* Utforma och underhålla tjänstebeskrivningar, riktlinjer och policys för Microsoft 365användning, säkerhet och åtkomsthantering.
* Hantera licenser, avtal, kostnader och kostnadsuppföljning kopplade till Microsoft 365.
* Prioritera och leda förbättrings- och förändringsinitiativ både operativa (buggar, incidenter, support) och strategiska (nya funktioner, integrationer, automatisering).
* Säkerställa att plattformen uppfyller krav på tillgänglighet, säkerhet och efterlevnad (t.ex. GDPR, relevanta ramverk och regelverk).
* Samarbeta med utbildning/kompetensutveckling för att stödja medarbetare i organisationen att utnyttja Microsoft 365 effektivt.
* Omvärldsbevakning och bedömning av nya funktioner och innovationsmöjligheter inom Microsoft 365 och närliggande Microsoftplattformar.
* Hantera relationer med leverantörer och externa partner, inklusive kravställning och uppföljning.Kvalifikationer
Obligatoriska:
* Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande relevant erfarenhet.
* Dokumenterad erfarenhet av teknisk förvaltning av Microsoft 365 miljöer.
* God förståelse för SharePoint, Teams, Exchange, OneDrive och Power Platform.
* Erfarenhet av att arbeta med licenshantering, avtal och kostnadsuppföljning.
* Erfarenhet av samarbete med externa leverantörer och leder operativ drift/incidenthantering.
* Förmåga att kommunicera väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
* Certifieringar inom Microsoft 365området (t.ex. Microsoft Certified: Modern Desktop Administrator, Teams Administrator, Enterprise Administrator).
* Erfarenhet av att driva förändring och utbildning inom organisationer.
* Kunskap om Microsoft Entra ID / Azure AD, säkerhets och efterlevnadsfunktioner.
* Tidigare erfarenhet från offentlig sektor (kommun, region, statlig myndighet).
* Kunskap om tillgänglighetskrav (ex. WCAG).
* Kunskap om upphandlingsregler och offentlig förvaltning.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är strukturerad och driven, med stark förmåga att prioritera och arbeta både strategiskt och operativt. Vidare ser vi att du är hjärtligt samarbetsinriktad, bygger broar mellan IT, verksamheter och support. Du har ett analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt vilket gör att du enkelt hanterar komplexitet och förändringar väl. Till sist ser vi att du är ansvarstagande och tydlig i både leverans och kommunikation, särskilt vid incidenter och förändring.
Vi erbjuder:
Möjligheten att vara en central roll i kommunens digitala utveckling med stor påverkan. Du erbjuds möjlighet till professionell utveckling och kompetenshöjning, samtidigt som arbetsformerna är flexibla med möjlighet till delvis distansarbete när det passar. Arbetsklimatet präglas av öppenhet och värderingsstyrning, med fokus på samarbete och innovation.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, DigIT-enheten Kontakt
IT-chef
Colin Lanflo colin.lanflo@sigtuna.se 08-59126418 Jobbnummer
9520147