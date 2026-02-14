Förvaltningsledare IT till R7e-arkiv
2026-02-14
R7e-arkiv är ett unikt samarbete mellan 14 regioner för att skapa en modern, hållbar och gemensam lösning för digital arkivering. Vi är en virtuell organisation med cirka 20 medarbetare och vårt uppdrag är att förvalta och utveckla ett gemensamt e-arkiv. Tillsammans bidrar vi till att stärka offentlig sektors förmåga att möta framtidens behov av informationshantering.
Vi söker en erfaren förvaltningsledare IT till R7e-arkiv, tjänsten inriktar sig mot IT-nära arbete och innebär att leda den centrala förvaltningen tillsammans med en förvaltningsledare som inriktar sig mot verksamhetsnära arbete. Ni har ett gemensamt uppdrag men ansvarar för olika delar vilket betyder att ni kommer att jobba tillsammans i stora delar av arbetet.
Område IT är en av de största it-arbetsplatserna i länet med ca 150 medarbetare. Vi ansvarar för att samordna, förvalta och leda it-utvecklingen i Region Örebro län. Det är en utveckling som berör såväl framtidens vårdinformationsstöd och e-hälsa som administrativa system och infrastruktur. För att kunna möta dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt behöver vi ha en bred och hög kompetens och sätta kunden i fokus. Hos oss möter du medarbetare som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, logistik, vårdnära service, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra cirka 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Förvaltningsledare IT med förmågan att se helheten och leda i en komplex miljö - någon som trivs i rollen som nav mellan flera aktörer, verksamhetsbehov och tekniska lösningar. I denna roll får du arbeta med att samordna och vidareutveckla vårt e-arkiv som används av 14 regioner i nära samverkan
Som förvaltningsledare IT har du en central roll i att driva och utveckla den IT-nära delen av objekt- och verksamhetsplaneringen. Du arbetar med att ta fram och följa upp förvaltningsplaner samt säkerställer att budget och resurser används på ett effektivt och hållbart sätt. En viktig del av uppdraget är att följa upp resultat och rapportera utfall till objektägare IT.
I rollen ansvarar du för att följa upp tjänsteleveranser från både interna och externa leverantörer, med fokus på kvalitet och överenskomna SLA:er. Du ser till att utveckling och förändringar sker i linje med gemensamma prioriteringar, mål och avtal. Samtidigt är du en naturlig och uppskattad dialogpartner i olika forum, där du samarbetar tätt med leverantörer, regioner och interna verksamheter.
Vi söker dig med längre erfarenhet av liknande roller. Du trivs bra med att jobba strukturerat och ser det som extra intressant att vara en aktiv deltagare i en virtuell organisation. Vi söker dig som är engagerad och drivande, med förmåga att ta ansvar och aktivt föra arbetet framåt. Du arbetar strukturerat, har lätt för att prioritera och säkerställer att uppgifter följs upp hela vägen i mål.
Skall krav:
För tjänsten krävs relevant examen på högskole- eller universitetsnivå alternativt annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som kan anses likvärdig
Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling
God kunskap i offentlig verksamhet och att arbeta enligt styrande dokument och riktlinjer
Meriterande krav:
Erfarenhet av förvaltning av en IT-organisation
Kunskap om ITIL-ramverket
Erfarenhet av att införa ITIL-processer i en IT-organisation
God vana att följa upp avtal, rapportera utfall och kravställa mot tjänsteleverantören
Ha en social förmåga eftersom samverkan och kommunikation är centrala delar i arbetet
