Förvaltningsledare IT till R7e-arkiv
Vi söker en erfaren förvaltningsledare IT till R7e-arkiv, tjänsten inriktar sig mot IT-nära arbete och innebär att leda den centrala förvaltningen tillsammans med en förvaltningsledare som inriktar sig mot verksamhetsnära arbete. Ni har ett gemensamt uppdrag men ansvarar för olika delar vilket betyder att ni kommer att jobba tillsammans i stora delar av arbetet.
Inom avdelningen stödsystem arbetar systemförvaltare med ansvar för våra administrativa it-system inom till exempel ekonomi-, personal- och webbsystem. Vi ser till att it-systemen utvecklas och lever upp till de överenskommelser vi har med våra kunder/partners. Vi arbetar brett men med fokus på teknisk konfiguration och felsökning, beställningar mot externa leverantörer, kvalitetssäkring samt tester av leveranser. Hos oss möter du människor som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning. Tillsammans skapar vi ett bättre liv!Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
R7e-arkiv är ett unikt samarbete mellan 14 regioner för att skapa en modern, hållbar och gemensam lösning för digital arkivering. Vi är en virtuell organisation med cirka 20 medarbetare och vårt uppdrag är att förvalta och utveckla ett gemensamt e-arkiv. Tillsammans bidrar vi till att stärka offentlig sektors förmåga att möta framtidens behov av informationshantering.
Vi söker en Förvaltningsledare IT med förmågan att se helheten och leda i en komplex miljö - någon som trivs i rollen som nav mellan flera aktörer, verksamhetsbehov och tekniska lösningar. I denna roll får du arbeta med att samordna och vidareutveckla vårt e-arkiv som används av 14 regioner i nära samverkan
Som förvaltningsledare IT har du en central roll i att driva och utveckla den IT-nära delen av objekt- och verksamhetsplaneringen. Du arbetar med att ta fram och följa upp förvaltningsplaner samt säkerställer att budget och resurser används på ett effektivt och hållbart sätt. En viktig del av uppdraget är att följa upp resultat och rapportera utfall till objektägare IT.
I rollen ansvarar du för att följa upp tjänsteleveranser från både interna och externa leverantörer, med fokus på kvalitet och överenskomna SLA:er. Du ser till att utveckling och förändringar sker i linje med gemensamma prioriteringar, mål och avtal. Samtidigt är du en naturlig och uppskattad dialogpartner i olika forum, där du samarbetar tätt med leverantörer, regioner och interna verksamheter.
Vem är du som söker?
Vi söker dig med längre erfarenhet av liknande roller. Du trivs bra med att jobba strukturerat och ser det som extra intressant att vara en aktiv deltagare i en virtuell organisation. Vi söker dig som är engagerad och drivande, med förmåga att ta ansvar och aktivt föra arbetet framåt. Du arbetar strukturerat, har lätt för att prioritera och säkerställer att uppgifter följs upp hela vägen i mål.Kvalifikationer
Skall krav:
För tjänsten krävs relevant examen på högskole- eller universitetsnivå alternativt annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som kan anses likvärdig
Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling
God kunskap i offentlig verksamhet och att arbeta enligt styrande dokument och riktlinjer
Meriterande krav:
Längre erfarenhet av systemförvaltning i en IT-organisation
Kunskap om ITIL-ramverket
Erfarenhet av att införa ITIL-processer i en IT-organisation
God vana att följa upp avtal, rapportera utfall och kravställa mot tjänsteleverantören
Ha en social förmåga eftersom samverkan och kommunikation är centrala delar i arbetet
Kunskap om förvaltningsmodellen pm3Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Din ansökan vill vi gärna ha så snart som möjligt då urvalet sker löpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:061". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Regionservice Örebro Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Engwall 019-6026012 Jobbnummer
9858300