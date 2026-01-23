Förvaltningsjusrist
Vill du bidra till ett rättssäkert och hållbart stadsbyggande i hjärtat av skärgården?
Nu söker vi en förvaltningsjurist till Stadsbyggnadsförvaltningens stab i Vaxholm.
En roll där du får arbeta både strategiskt och operativt med juridiska frågor som gör verklig skillnad.
Som anställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad spelar du en nyckelroll i utvecklingen av en av Sveriges mest attraktiva skärgårdskommuner. Vi är en liten kommun med hög ambitionsnivå och ett stort samhällsengagemang, vilket återspeglas i att våra medarbetare rankar oss som en av landets bästa kommunala arbetsgivare. Tillsammans tar vi ansvar för hela stadsbyggnadsområdet, vilket ger en unik bredd i uppdraget. Det innebär att vi hanterar allt från att driva bibliotek, underhålla gator och säkerställa att kommunala utomhusbad fungerar bra, till att planera för nya bostadsområden, bevilja bygglov och verka för en bättre kollektivtrafik.
Förvaltningen består av totalt 60 medarbetare fördelade på sex enheter: bygglov, plan och exploatering, teknisk enhet, kultur och bibliotek, stora projekt samt staben. Inom staben arbetar tolv personer som fungerar som ett stöd för hela förvaltningen för att vi gemensamt ska nå våra mål. Här samlas expertis inom geodata, GIS, mätning, juridik, kommunikation, verksamhetsutveckling, administration, ekologisk hållbarhet och digitalisering. Det nära samarbetet mellan de olika enheterna skapar ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där du har nära till både kollegor och chefer.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
- Juristexamen
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, gärna från kommunal verksamhet.
- God kunskap inom plan- och bygglagen och förvaltningslagen.
- B körkort
Meriterande
- Erfarenhet eller intresse för avtalsrelaterade frågor inom fastighetsrätten såsom hyra, arrende och andra nyttjanderätter.
- Erfarenhet av dataskyddsfrågor och informationssäkerhet.
- Notarietjänstgöring och/eller tjänstgöring vid mark- och miljödomstol.
Rollen ställer höga krav på ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt. Som förvaltningsjurist besitter du en unik spetskompetens och agerar rådgivare i komplexa juridiska frågor, vilket kräver att du kan förmedla juridisk material på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt för mottagaren. Eftersom uppdraget innebär breda kontaktytor inom kommunen och deltagande i flera olika forum, är din förmåga att samarbeta, analysera information och kommunicera effektivt avgörande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som trivs i en central roll där din expertis är efterfrågad.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Vaxholms stad med Randstad. Ansvarig rekryteringskonsult är Jenny Gillard, och har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt på jenny.gillard@randstad.se
eller på 070 793 27 41. Varmt välkommen med din intresseanmälan senast den 15 februari. Vi vill upplysa dig om att din ansökan kan komma att bli en offentlig handling.
Ansvarsområden
Som förvaltningsjurist är du ett centralt stöd till hela stadsbyggnadsförvaltningen. Du arbetar brett med juridiska frågor inom plan- och bygglagstiftning, miljö- och fastighetsrätt, kommunalrätt, förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretess. Du ger juridisk rådgivning, granskar och upprättar avtal, gör rättsutredningar samt företräder förvaltningen vid överprövningar. Du ansvarar även för frågor kopplade till dataskydd (GDPR) och fungerar som förvaltningens representant i stadens arbete med informationssäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- juridiskt stöd till förvaltningens enheter inom planering, exploatering, bygglov, fastighet och miljö (främst strandskydd).
- Granskning och upprättande av avtal, beslut och styrdokument
- Juridiska utredningar och rättsliga bedömningar
- Rådgivning och utbildning inom förvaltningsrätt, OSL och PBL
- Dataskyddssamordning och informationssäkerhetsarbete i samverkan med stadens centrala funktioner
Hos oss ges du goda möjligheter att utvecklas i din professionella roll samtidigt som vår gemensamma värdegrund - samspel, engagemang och respekt - genomsyrar vardagen. Genom att kombinera expertkunskap med en vilja att göra skillnad skapar vi tillsammans förutsättningar för en hållbar och levande stad. I Vaxholm blir du en del av en arbetsplats där närhet och korta beslutsvägar gör det möjligt att verkligen påverka samhällsutvecklingen på riktigt. Ersättning
Månadslön
