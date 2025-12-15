Förvaltningshandläggare
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.
Rättsenheten bevakar de juridiska aspekterna av Länsstyrelsens verksamhet och säkerställer att handläggningen sker effektivt, rättssäkert och med hög kvalitet.
Vi stöttar övriga enheter med juridisk kompetens och handlägger samt beslutar i ett brett urval av ärenden.
Som förvaltningshandläggare hos oss på Länsstyrelsen handlägger du förekommande ärenden inom enheten, med huvudfokus på frågor som rör stiftelser och vigselförrättare. Arbetet är självständigt och omfattar delvis eget beslutsfattande, men du ansvarar också för att ta fram beslutsunderlag för länsjurist. All handläggning ska genomföras rättssäkert, effektivt och med hög grad av transparens och god service.Kvalifikationer
För att klara uppdraget behöver du ha
en gymnasieutbildning
minst fem års aktuell arbetslivserfarenhet inom offentlig förvaltning
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort.
Det är meriterande om har erfarenhet av
handläggning, registerföring eller tillsyn av stiftelser
liknande arbete vid en länsstyrelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt att du arbetar i enlighet med vår vision och den statliga värdegrunden.
Anställning
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
