Förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen

Bli vår skolchef - jobbet där du leder framtiden i nutiden
Vill du bidra till vår ambition att tillsammans göra alla våra elever redo att förstå och erövra världen? Hos oss får du möjligheten att forma en hållbar och inkluderande skolverksamhet med fokus på utveckling, samarbete och resultat.
Rollen
- Som skolchef ingår du i kommunledningsgruppen som kommundirektören leder. Du är länken mellan politiken och verksamheten och skapar förståelse och samarbete mellan olika intressenter.
- Du utvecklar strukturer för medarbetare, ekonomi och verksamhet för långsiktiga resultat.
- Du säkerställer att beslut fattas på korrekta underlag och följs upp.
- Du är skolchef enligt skollagen och ansvarar för att verksamheten följer statlig styrning.
Det här är vi
Vi på Barn- och utbildningsförvaltningen är cirka 400 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola (ingen egen i Heby kommun), vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vi driver idag åtta kommunala förskolor och sex grundskolor där kunskap, relationer, nyfikenhet, hälsa och trygghet står i centrum för vårt uppdrag. Vi tycker om vårt jobb och är engagerade i det vi gör varje dag. Läs gärna mer om några av oss här: https://www.heby.se/arkiv/nyheter/2024/2024-02-01-mot-var-medarbetare-tomas-hansson---utbildningskonsulenthttps://www.heby.se/arkiv/nyheter/2023/2023-11-17-hebymodellen-har-vunnit-europeiska-kvalitetsutmarkelsen-i-sprak-2023https://www.heby.se/arkiv/nyheter/2023/2023-11-06-mot-var-medarbetare-eva-sahlberg-widgren-rektor-pa-ostervala-skola-7-9
Att vara ledare i Heby kommun
Vi vet hur viktigt bra ledarskap är för att skapa en inkluderande och engagerande arbetsmiljö där alla kan växa och må bra. Därför värdesätter vi dig som vill bli ledare hos oss och satsar på din utveckling. Alla våra ledare får utbildning i utvecklande ledarskap och vi har regelbundna träffar för att dela erfarenheter, diskutera och lära oss nya saker tillsammans.
Är det här du?
Vi vill att:
- Du har en relevant högskoleutbildning för tjänsten och minst fem års arbetslivserfarenhet från chefstjänst, och gärna från en liknande tjänst som denna
- Du har tidigare erfarenhet från politiskt styrd organisation och av att leda genom andra chefer.
- Du är en strukturerad person som är mål- och resultatorienterad med god samarbetsförmåga och personlig mognad.
- Du har förmåga till helhetssyn och att arbeta med komplexa frågor.
- Ditt ledarskap är tydligt; du motiverar, samordnar, skapar delaktighet och engagerar.
- Det är värdefullt för oss om du har tidigare erfarenhet av att arbeta direkt mot nämnd och om du har genomgått utbildning i Utvecklande ledarskap och/eller indirekt ledarskap.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
