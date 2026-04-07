Förvaltningsassistent - Umeå
Fortifikationsverket söker en förvaltningsassistent med inriktning ekonomi till Region Norr med placering i Umeå.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din kompetens är viktig - du bidrar till Sveriges försvarsförmåga
Region Norr förvaltar Fortifikationsverkets fastighetsbestånd i Sveriges fyra nordligaste län Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inom regionen arbetar drygt 120 personer fördelade på förvaltning, drift och stödfunktioner. I den regionala staben arbetar förvaltningsassistenter, miljöhandläggare och avtalshandläggare. Som arbetsgrupp lägger vi stor vikt vid att skapa en trivsam och samarbetsinriktad miljö där vi arbetar tillsammans med hög professionalism och leveransförmåga.
Den regionala stabens uppgift är att planera, samordna, följa upp och analysera regionens verksamhet utifrån uppsatta mål. Vi fungerar som ett verksamhetsstöd till regionens chefer och medarbetare, och arbetar brett inom avtals-, miljö-, ekonomi-, verksamhets- och administrationsfrågor. Vi bevakar att regionen är uppdaterad på processer, rutiner, lagar och andra krav som påverkar vårt arbetsområde. Vi har ett nära samarbete med övriga funktioner inom regionen.
Som förvaltningsassistent kommer du att arbeta med att planera och följa upp verksamhet och ekonomi. Du ger ekonomiskt och administrativt stöd till regionens olika funktioner. I det löpande arbetet ingår kontroll och kontering av leverantörsfakturor, fakturering samt arbete med budget, prognoser, bokslut och ekonomiska analyser. Arbetet sker i ett team med andra förvaltningsassistenter som är placerade på olika platser inom regionen. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på gymnasienivå. Alternativt har du annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig och relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete med ekonomiredovisning och bokslutsarbete. Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av budget och prognosarbete. Det är även meriterande om du har arbetat i någon myndighet eller offentlig verksamhet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi behöver dig som är strukturerad, analytisk och har god prioriteringsförmåga samt har hög säkerhetsmedvetenhet. Du agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du kan planera, driva och slutföra arbetsuppgifter både självständigt och i nära samarbete med andra. Att sätta dig in i andras situation, lyssna, förstå och visa hänsyn kommer naturligt för dig. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, genomför drift och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader.
Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Anställningens placeringsort är Umeå. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Umeå. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 27 april 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta stabschef Berith Pettersson, tfn 010-444 45 98 eller rekryteringsspecialist Lovisa Rosén, tfn 010-444 58 79. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119756".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
För detta jobb krävs körkort.
