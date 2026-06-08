Lärare i svenska & svenska som andraspråk på gymnasienivå
Köpings kommun, Verksamhetsområde Vuxenutbildning / Gymnasielärarjobb / Köping Visa alla gymnasielärarjobb i Köping
2026-06-08
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Kompetenscenter i Köping är kommunens vuxenutbildning och ingår i social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Hos oss studerar varje år över 800 elever inom SFI, anpassad utbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildningar.
Vi bedriver huvuddelen av utbildningarna i egen regi, vilket skapar en stimulerande arbetsmiljö med hög kompetens, bred erfarenhet och nära samarbete mellan kollegor.
Nu söker vi en engagerad och utvecklingsinriktad lärare i svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå som vill vara med och stärka vuxnas språkfärdigheter och skapa möjligheter för vidare studier, arbete och personlig utveckling.
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
• Fortbildning och kompetensutveckling
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för vuxna elevers framtid
• En arbetsplats präglad av samarbete, kvalitet och utveckling
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som lärare i svenska och svenska som andraspråk ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen för vuxna elever med olika bakgrund, erfarenheter och mål.
Du undervisar i svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå enligt GY25 samt i svenska och svenska som andra språk på grundläggande nivå. I tjänsten ingår både undervisning i klass och undervisning på distans/fjärrundervisning.
Du arbetar aktivt för att skapa en tillgänglig, inkluderande och motiverande lärmiljö där eleverna ges förutsättningar att utvecklas och nå sina mål.
Kvällsundervisning förekommer eftersom vi erbjuder undervisning både dag- och kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå.
• Har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning eller annan relevant utbildningsverksamhet.
• Är trygg i din pedagogiska roll och har god förmåga att skapa struktur, motivation och studiero.
• Har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
• Är flexibel, lyhörd och har ett inkluderande förhållningssätt.
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till verksamhetens utveckling.
Meriterande
• Behörig i fler ämnen
• Erfarenhet av undervisning inom kommunal vuxenutbildning
• Erfarenhet av fjärr- och distansundervisning
• Erfarenhet av arbete med elever med varierande utbildningsbakgrund och språknivå
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Kommun
(org.nr 212000-2114)
Glasgatan 20B (visa karta
)
731 30 KÖPING Arbetsplats
Köpings kommun, Verksamhetsområde Vuxenutbildning Kontakt
Sveriges Lärare
Lars Carlsson lars.carlsson@koping.se Jobbnummer
9953395