Senior Brandkonsult inom bygglov och brandskydd
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
I den här rollen bidrar du med brandteknisk specialistkompetens i ett projekt där en planerad solcellsanläggning ska installeras på taket till ett befintligt parkeringshus. Ditt uppdrag är att ta fram ett brandtekniskt utlåtande som blir ett centralt underlag i bygglovsprövningen och som tydligt beskriver hur installationen påverkar byggnadens brandskydd.
Du arbetar i gränslandet mellan brandskydd, konstruktion och projektering. Utifrån tillgängliga handlingar analyserar du risker, identifierar eventuella krav på kompletterande åtgärder och bedömer om den planerade lösningen uppfyller tillämpliga brandtekniska krav. Rollen passar dig som trivs i uppdrag där din expertbedömning får direkt betydelse för både säkerhet och genomförbarhet.
ArbetsuppgifterDu upprättar ett brandutlåtande som kan användas som brandtekniskt underlag i en bygglovsansökan.
Du bedömer hur den planerade solcellsanläggningen påverkar byggnadens befintliga brandskydd.
Du analyserar brandrisker kopplade till den planerade installationen och beskriver relevanta risker och rekommendationer.
Du utvärderar om den planerade åtgärden uppfyller tillämpliga brandtekniska krav.
Du identifierar behov av eventuella kompletterande brandtekniska åtgärder.
Du bedömer räddningstjänstens insatsmöjligheter om sådana krav är aktuella.
Du arbetar utifrån arkitektens bygglovshandlingar, konstruktörens utlåtande samt tillgänglig dokumentation om befintligt brandskydd.
Du sammanfattar dina slutsatser på ett tydligt och väl underbyggt sätt så att de kan ligga till grund för fortsatt prövning.
KravDu har minst 7 års erfarenhet från liknande uppdrag.
Du har erfarenhet av att arbeta som brandkonsult, brandsakkunnig eller brandingenjör.
Du har god förmåga att ta fram brandtekniska utlåtanden som underlag för bygglov eller motsvarande prövning.
Du har erfarenhet av att bedöma påverkan på befintligt brandskydd i samband med tekniska installationer i befintliga byggnader.
Du kan analysera brandrisker, krav och rekommendationer kopplade till installation av solcellsanläggningar.
Du är van att arbeta med tekniska underlag såsom bygglovshandlingar, konstruktionsutlåtanden och brandskyddsdokumentation.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873311-2042099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9953385