Elmontör till industrikund utanför Värnamo
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Värnamo Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Värnamo
2026-06-08
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
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Montico söker nu elmontörer till en ledande industrikund som utvecklar och tillverkar produkter inom modern elteknik och energilösningar.
Är du en person som trivs med praktiskt arbete och har ett tekniskt intresse? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som elmontör arbetar du med montering, inkoppling och testning av elektriska produkter i en tekniskt avancerad produktion. Rollen passar dig som trivs med ett praktiskt arbete där noggrannhet och ansvar är avgörande för slutresultatet.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i team där samarbete, kvalitet och effektivitet står i fokus.
Uppdraget inleds som en anställning hos Montico, där du arbetar som konsult ute hos kund. För rätt person finns mycket goda möjligheter till en långsiktig lösning.Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Montering av elektriska komponenter och produkter
• Kabeldragning och inkoppling enligt ritningar och elscheman
• Testning och kontroll av färdiga produkter
• Felsökning och kvalitetsarbete
• Bidra till förbättringar i produktionen
Vi söker dig som
Vi tror att du har erfarenhet av elmontage, elinstallation eller liknande tekniskt arbete. Du är van att arbeta efter ritningar och elscheman och har ett noggrant arbetssätt där du både ser detaljerna och helheten.
Du är ansvarstagande, självgående när det krävs och trivs i en produktionsmiljö där lagarbete är viktigt.
För rollen krävs goda kunskaper i svenska.
• Meriterande
• Elutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Tidigare arbete inom tillverkande industri
• Erfarenhet av testning eller felsökning av elektriska produkter
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Jönköpingsvägen 15 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Montico Kontakt
Linnéa Aronsson linnea.aronsson@montico.se +46 372 75 99 54 Jobbnummer
9953389