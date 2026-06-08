Senior C++-utvecklare inom inbyggda system
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får arbeta med utveckling av avancerade inbyggda system i en tekniskt krävande verksamhet där kvalitet, tillförlitlighet och långsiktig förvaltbarhet står i centrum. Här utvecklar du högpresterande och robust mjukvara nära hårdvaran, i en miljö där precision och säkerhet är avgörande.
Rollen har tyngdpunkt på utveckling i C++, med moderna arbetssätt och AI-baserade verktyg som en naturlig del av utvecklingsprocessen. Du är också med och bygger automatiserade tester i Java för att säkerställa funktionalitet, stabilitet och prestanda över tid.
Du arbetar i ett tvärfunktionellt och agilt team och är delaktig genom hela kedjan, från kravanalys och systemdesign till implementation, testning och verifiering. Det här är en roll för dig som vill kombinera djup teknisk utveckling med påverkan i komplexa system med höga kvalitetskrav.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar mjukvara i C++ för prestandakritiska och hårdvarunära inbyggda system.
Du designar, implementerar och underhåller automatiserade testfall i Java för verifiering och validering av systemfunktionalitet.
Du bidrar i kravanalys, systemering, systemdesign och arkitekturarbete.
Du tar fram och vidareutvecklar teknisk dokumentation för design, implementation och test.
Du optimerar befintlig kod med fokus på prestanda, robusthet, säkerhet och lång livslängd.
Du identifierar, analyserar och felsöker komplexa tekniska problem och tar fram hållbara lösningar.
Du deltar aktivt i kodgranskningar och tekniska diskussioner för att stärka kodkvalitet och utvecklingsprocesser.
Du samarbetar nära systemingenjörer, testingenjörer och andra utvecklare i tvärfunktionella team.
Du bidrar i sprintplanering, estimering och prioritering enligt agila arbetssätt.
KravMinst 10 års erfarenhet av professionell utveckling i C++.
Flera års erfarenhet av utveckling i Java.
Akademisk examen inom datateknik, teknisk fysik, elektronik, mekatronik eller motsvarande teknisk utbildning.
Gedigen erfarenhet av hårdvarunära programmering och utveckling av inbyggda system.
Erfarenhet av systemdesign, felsökning och optimering av komplexa mjukvarusystem.
God förståelse för mjukvaruutvecklingsprocesser, versionshantering och automatiserad testning.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av signalbehandling.
Erfarenhet av radar- eller sensorsystem.
Erfarenhet av realtidssystem och realtidsoperativsystem (RTOS).
Erfarenhet av säkerhetskritiska eller verksamhetskritiska system.
Erfarenhet av modellbaserad utveckling och verifiering.
Erfarenhet av CI/CD-miljöer samt automatiserade bygg- och testflöden.
Erfarenhet från försvars-, flyg-, telekom- eller annan högteknologisk industri.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873198-2042113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9953400