Medicinsk sekreterare till Hjärtmottagning och klinisk fysiologi
Region Halland / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-06-08
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Vi erbjuder dig ett spännande och självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter. Som medarbetare hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsområdet.
Om arbetet och oss
Arbetet på Hjärtmottagning och Klinisk fysiologi består av planerad och akut verksamhet i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Vi är en liten och trivsam mottagning där sex BMA, två undersköterskor och läkare arbetar tillsammans. Undersökningarna vi utför är EEG, ekokardiografi, stressekokardiografi, arbets-EKG, myokardscintigrafi, carotis-duplex, långtids-EKG, tum-EKG, spirometri, tåtryck och fistelduplex.
Hos oss väntar spännande och omväxlande arbetsuppgifter som gör varje dag intressant och utmanande. Oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare, får du en säker och individuell introduktion som anpassas efter din erfarenhet och kunskap.
Arbetstiden är förlagd till dagtid; måndag till fredag. Här finns goda möjligheter att växa och utvecklas i rollen som medicinsk sekreterare.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Du är ansvarstagande och uppskattar varierande arbetsuppgifter. Vi ser också att du är positivt inställd till förändrings- och utvecklingsarbete.
Du har goda kunskaper i det svenska språket samt medicinsk terminologi. Du har god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt. Du har god datorvana och har fallenhet för att kunna hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Du har även förmåga att planera och prioritera i det dagliga arbetet.
Vi förutsätter att du är flexibel, kan arbeta både självständigt och i team och har god samarbetsförmåga. Du är en stabil person som är utpräglat serviceinriktad. Lyhördhet och noggrannhet är egenskaper vi värderar högt, likaså att du bidrar till en god stämning i teamet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som medicinsk sekreterare här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Hallands sjukhus Halmstad Kontakt
Anna Johansson,Vision 035-2416479 Jobbnummer
9953391