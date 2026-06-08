Testare inom acceptanstest
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett acceptanstestteam som ansvarar för kvalitetssäkring av flera centrala digitala tjänster. Testbehovet växer och du får arbeta i en miljö där integrationer, säkerhet, prestanda och tillgänglighet är avgörande för att lösningarna ska fungera som tänkt.
Här samarbetar du nära testledare och andra testare i ett team som behöver någon som snabbt kan bidra med struktur, driv och ett skarpt testperspektiv. Du arbetar i en kontext där flera tjänster hänger ihop och där förändringar i en del påverkar helheten, vilket gör testperspektivet extra viktigt. Rollen är varierad och kombinerar utforskande testning med testautomatisering och prestandatester. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka kvaliteten i tekniskt komplexa tjänster med höga krav på robusthet.
ArbetsuppgifterDu planerar, genomför och följer upp acceptanstester tillsammans med testledare och övriga testare i teamet.
Du testar systemintegrationer, API:er och användargränssnitt för att säkerställa att funktionalitet och flöden fungerar end-to-end.
Du arbetar med utforskande testning för att identifiera risker, avvikelser och kvalitetsbrister tidigt i testarbetet.
Du utvecklar och underhåller testautomatisering i Playwright eller likvärdigt verktyg.
Du bygger vidare på prestandatester i Locust, K6 eller motsvarande för lösningar med höga krav på prestanda och tillgänglighet.
Du bidrar i det agila arbetssättet och använder Jira som stöd i planering, uppföljning och samarbete.
KravErfarenhet av testning av systemintegrationer och API:er, till exempel REST/SOAP-gränssnitt, samt av testning av användargränssnitt.
Erfarenhet av testning av backend-lösningar som uppfyller höga krav på prestanda, robusthet, säkerhet och tillgänglighet.
Minst 3 års erfarenhet av att utveckla och underhålla testautomatisering i verktyg som Playwright eller likvärdigt.
Erfarenhet av att utveckla och underhålla prestandatester med verktyg som Locust, K6 eller motsvarande.
Erfarenhet av utforskande testning.
Erfarenhet av agilt arbetssätt och verktyget Jira.
MeriterandeMinst 1 års erfarenhet av testledning.
Erfarenhet av testning av appar och klienter i Windows, macOS, iOS och Android.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873268-2042108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9953392