Förvaltningsadministratör till Bergama
Bergama Asset Management AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergama Asset Management AB i Stockholm
FörvaltningsadministratörPubliceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Bergama är ett förvaltningsbolag under stark tillväxt med ett långsiktigt perspektiv. Vi är entreprenöriella, har ett starkt ägarmindset och drivs av att utveckla verksamheten med affärsmässighet, engagemang och framtidsfokus. Hos oss kombinerar vi affärsmässighet med engagemang, kvalitet och ett nära samarbete i organisationen.
Vi söker nu en förvaltningsadministratör som får en central och viktig roll i verksamheten. Tjänsten utgår från Stockholm och innebär att du arbetar brett med administrativt stöd till hela bolaget. Du bidrar till struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt i den dagliga verksamheten och stöttar flera delar av organisationen med varierande administrativa uppgifter.
Rollen passar dig som är van att hantera många parallella arbetsuppgifter, har ett starkt administrativt driv och trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt. Du är affärsmässig, lösningsorienterad och har förmåga att skapa ordning och framdrift även i komplexa sammanhang.
I rollen kommer du även att stötta förhandlingsdelen med administrativa arbetsuppgifter. Hos Bergama finns också goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Vi ser gärna att du vill växa med bolaget över tid och utvecklas vidare i takt med att verksamheten fortsätter att expandera.
Exempel på arbetsuppgifter
Ge administrativt stöd till olika delar av bolaget och fungera som en viktig stödfunktion i den dagliga verksamheten
Stötta i administrativa processer kopplade till bostäder och lokaler
Ansvara för registervård i olika fastighetssystem, exempelvis upplägg av objekt, användare och resurser
Vara behjälplig i hyresgästkommunikation via system och andra kommunikationskanaler
Säkerställa korrekta underlag, listor och uppdaterad information i relevanta system
Ta fram underlag och sammanställa rapporter inför uppföljning och avstämningar
Ge administrativt stöd till förhandlingsarbetet och andra bolagsövergripande funktioner
Stötta i marknadsföringsinsatser, kampanjer och aktiviteter, från idé och material till genomförande
Samordna bokningar, möten, aktiviteter och annan praktisk administration vid behov
Ha ett visst kontorsansvar och ansvara för löpande kontorsrelaterade uppgifter för att säkerställa att den dagliga verksamheten fungerar smidigt och professionellt
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och serviceinriktad, med mycket god administrativ förmåga. Du är van att ha många bollar i luften och trivs i en bred roll där du behöver prioritera, samordna och driva arbetet framåt. Du har ett affärsmässigt synsätt, är prestigelös i ditt sätt och har lätt för att samarbeta med olika delar av verksamheten. Du är trygg i dig själv, kommunikativ och professionell i kontakten med kollegor, hyresgäster och externa parter. Du har god förmåga att se vad som behöver göras, tar initiativ och bidrar till att skapa ordning, kvalitet och effektivitet i verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning eller YH-utbildning inom relevant område
Erfarenhet av fastighetssystem
Erfarenhet av marknadsföring och sociala medier
Erfarenhet från fastighetsbranschen
God IT-mognad och vana att arbeta i olika system
Goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt Word, Excel och PowerPoint
B-körkort Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vi går igenom ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas snabbt. Ansökan med CV och personligt brev mailas till info@bergama.se
.
I vår rekryteringsprocess använder vi intervjuer, referenser, intyg och bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: info@bergama.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergama Asset Management AB
(org.nr 559536-0156)
Ljusslingan 4 (visa karta
)
120 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9783152