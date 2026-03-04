Förvaltningsadministratör
2026-03-04
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällsserviceförvaltningen är en bred och samhällsviktig arbetsplats där många kompetenser samverkar. Här arbetar vi med hela samhällsbyggnadsprocessen - från myndighetsutövning och planering till projektgenomförande, drift och service.
Hos oss finns verksamheter inom miljö och hälsa, bygglov, lantmäteri, projekt, drift, vatten och avfall samt städ och måltid. Inom staben finns administration, utvecklingsfrågor och GIS, som stödjer verksamheten och bidrar till samordning, kvalitet och långsiktig utveckling.
Vi arbetar enligt tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär att vi visar förtroende för varandras kompetens, tar ansvar för helheten och samarbetar över verksamhetsgränser. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en kommun som både medarbetare och Motalabor kan vara stolta över.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör till Staben inom Teknik- och samhällsserviceförvaltningen. Rollen är bred och varierad och innebär att du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom flera verksamhetsområden.
Till en början kommer tjänsten främst att vara inriktad mot administrativa uppgifter kopplade till områdena Miljö, Drift, Måltid samt Vatten och avfall.
Du har en central stödfunktion och bidrar till att handläggarnas arbete flyter smidigt genom hela ärendeprocessen från start till avslut med fokus på struktur, kvalitet och rättssäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Registrering och ärendehantering i ärendehanteringssystem
* Utlämnande av allmänna handlingar enligt gällande lagstiftning
* Arkiv- och informationsförvaltning
* Inköps- och beställningsstöd
* Utskick och posthantering, både fysiskt och digitalt
* Schemastöd vid behov inom Drift, Måltid samt VA/avfall
* Anpassat administrativt stöd utifrån verksamheternas behov
* Systemadministration i relevanta verksamhetssystem
* Utveckling av arbetssätt och digitalisering av administrativa processerKvalifikationerKvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning (yrkeshögskola eller motsvarande)
* Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem kopplade till miljö- och bygglovsprocessen (t.ex. EDP Vision)
* God datorvana
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Du är strukturerad, målinriktad och van att planera och hålla deadlines
* Du är samarbetsorienterad och har fokus på gemensamma mål
* Du är serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av TimeCare MA och schemaläggning
* Erfarenhet av arkiv- och informationsförvaltning
* Erfarenhet av EDP Future och/eller Faciliate
* Förståelse för kommunala verksamheter (t.ex. vatten, avfall, drift, miljö, måltidsverksamhet)
* Erfarenhet från kommunal verksamhet
* Erfarenhet av att utveckla analoga arbetssätt till digitala processer
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
