Förstelärare till Tjärnaskolan
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2026-04-20
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen i Borlänge
Tjärnaskolan är en grundskola med cirka 300 elever från förskoleklass till skolår 6. Vi bygger för framtiden, där arbetsmiljön är en central del. Stora satsningar har genomförts under de senaste läsåren och den satsningen fortsätter självklart de kommande åren. Vi tror på att arbeta som en flexibel organisation för att kunna möta varje elev. Vi har en inkluderande grundsyn vilket innebär att klassrummet är elevens naturliga arena. Alla stödfunktioner arbetar tillsammans med lärarna i klassrummet, så som it-pedagog, sva-lärare, kurator, logoped, handledare, speciallärare, specialpedagog. Vi arbetar i team runt varje årskurs och vi har en personalgrupp som har en bred kunskap om barns olika förmågor, olikheter och behov. Stöd och hjälp finns alltid till hands, med bland annat språkutvecklande arbetssätt, bildstöd. Ett system för samplanering finns, liksom kompetensutveckling och kollega-handledning.
På Tjärnaskolan utvecklas eleverna i en interkulturell miljö vilket ger dem kunskaper för livet om så väl andra kulturer som olika människors livssituation. Vi har 25 olika språk representerade bland alla våra härliga elever - är inte det fantastiskt? Vi är stolta över att få vara en del av att fostra allas vår framtid.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
Jag finns här för Borlängebon
Jag gillar utmaningar
Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Att arbeta som förstelärare på Tjärnaskolan:
Kärnan i ditt uppdrag består i huvudsak av undervisning. Du är väl insatt i LGR 22 och har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
• Tillsammans med skolledningen vara processledare och leda utveckling, analys och förändringar utifrån valda utvecklingsområden genom det systematiska kvalitetsarbetet.
• Vara drivande i skolans arbete mot en mer likvärdig undervisning utifrån elevernas behov.
• Stödja lärare att förankra undervisningen i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
• Utveckla undervisningsmaterial på skolan i syfte att höja kvaliteten i undervisningen.
• Leda samtal kring lärares reflektioner och utveckling av sin undervisning och på så sätt möjliggöra bestående och långsiktiga förändringar på skolan. Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen
• Studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt som underlag för pedagogiska diskussioner.
• Bidra med utveckling av pedagogiska modeller som synliggör elevers lärande.
• Stödja kollegor och VFU-handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vara mentor under introduktionsperioder.
• Stödja kollegor som saknar formell utbildning, i arbetet med planering, genomförande och bedömning.
• Har förmågan att handleda kollegor i att tillägna sig alternativa undervisningsmetoder.
Som förstelärare på vår skola kommer din lön att vara 10 000 kr/ månad utöver din grundlön.Kvalifikationer
Legitimerad lärare för åk F-6.
Erfarenhet av arbete med barn från andra kulturer beaktas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där kreativitet och flexibilitet är nyckelord.
Fyra års väl vitsordat arbete med undervisning från nuvarande arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare där god förmåga att förbättra elevers studieresultat och starkt intresse för undervisning visats.
Du ska i ditt personliga brev beskriva och argumentera med ca 500 ord, VARFÖR du är lämpad för en förstelärartjänst och HUR du arbetar för att förbättra elevernas måluppfyllelse.Utgå ifrån: HUR du tänker, VAD du gör och VARFÖR (ex i mötet med eleven, ledarskap i klassrummet, arbetsmetoder), samt HUR DU HAR BIDRAGIT till utvecklingsarbetet i din skola eller i verksamheten.
Uppdraget är på 2 år men avtalen kommer att gälla för 1 år i taget (1+1). Detta innebär alltså inte att förstelärare byts ut efter varje år.
I och med att försteläraruppdraget är tidsbegränsat så kommer du att anställas på en tillsvidareanställning som lärare i grunden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Sarah Rask 0243-784 33 Jobbnummer
9865012