Förstelärare på Björkhöjdskolan 7-9
2025-09-15
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Björkhöjdskolan 7-9 öppnade hösten 2021. Björkhöjdskolan är en F-9 skola med hörselprofil. Skolan har två rektorer och är uppdelad i två enheter, F-6 och 7-9.
Kunskap, samarbete och omvärldskontakter är viktigt inför framtiden. Vi vill att eleverna ska nå så långt de kan och utmanas på sin nivå. Våra klassrum är nyrenoverade och salarna för NO, hemkunskap, slöjd, musik och bild har dessutom ny utrustning. Idrottshallen är stor och skolmaten lagas på skolan. Björkhöjdskolan 7-9 ligger centralt med naturen runt hörnet.
Förstelärare på Björkhöjdskolan 7-9
Huvuddelen av försteläraruppdraget innebär undervisning i ett/flera ämnen. Som förstelärare ska du tillsammans med skolledning analysera skolans resultat och driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Du ska vara en god förebild, ha förmåga att kunna sprida din kunskap och yrkesskicklighet i kollegiet. Förutom undervisning och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare, deltar förstelärarna i skolans utvecklingsgrupp. Utvecklingsarbetet är identifierat i vårt systematiska kvalitetsarbete och syftar till att öka måluppfyllelsen.
Följande exempel skall ses som en vägledning för uppdraget. I din tjänst kan bland annat ingå att:
tillsammans med ledningen för skolan delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning.
utveckla undervisningen på den egna skolan.
leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser.
hålla sig ajour med forskning och initiera pedagogiska diskussioner.
samordna och verka som samtalsledare och handledare i ett professionellt kollegialt lärande.
auskultera och handleda i undervisningssituationer.
handleda andra lärare i allmändidaktiska frågor eller frågor kopplade till specifika ämnen.
Förstelärare kan också ha ett särskilt uppdrag vid introduktion av nyanställda lärare.
Som förstelärare på Björkhöjdskolan kommer du att ha fokus på analys och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer också tillsammans med övriga förstelärare på skolan planera och leda kollegorna i våra utvecklingsområden.
Övrig information
Vi söker dig som vill bli förstelärare, har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Du är en naturlig positiv ledare med förmåga att få med dig andra samtidigt som du tar dig tid för och stöttar andra till att utvecklas. Du är duktig på att skapa goda relationer med vårdnadshavare. Du är skicklig på att analysera och presentera statistik, agerar långsiktigt och utifrån helheten samt kommer med konstruktiva idéer och förslag som syftar till att utveckla och förbättra. Du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Vidare är du flexibel i ditt förhållningssätt och kan hålla många bollar i luften. Kriterier för både nationell och lokal kravprofil används.
Nationell kravprofil:
Legitimerad lärare
Genom dokumentation redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
Kan uppvisa en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Bedöms av tidigare arbetsgivare som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
Lokal kravprofil:
omsätter styrdokument i praktiken
har gedigna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper
kan framgångsrikt inta den lärandes perspektiv och skapa goda relationer till alla elever där positiva förväntningar är en naturlig del
har god förmåga att sprida undervisningsstrategier samt forskning och vetenskapliga teorier till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande
har dokumenterad erfarenhet från skolutvecklingsarbete och visat engagemang och gediget intresse för skolutveckling över tid
har god förmåga att handleda kollegor och leda utvecklingsprocesser såväl inom ämnet som skolövergripande
har förmåga att entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket
behärskar att undervisa med modern teknik
undervisningen utgår från samhällets utveckling i val av litteratur eller annan media
har förmåga att, tillsammans med ledningen för skolan, analysera, leda, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till undervisningen.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev med motivering till varför just du ska få en befattning som förstelärare samt vad som kännetecknar din undervisning och ditt arbete på skolan utifrån beskriven kravprofil
CV
Examensbevis
Lärarlegitimation Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
