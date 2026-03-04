Förstelärare i matematik
2026-03-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Östersund
, Gävle
, Umeå
, Österåker
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Prolympia i Sundsvall är F-6 verksamheten naturskönt belägen på Haga med närhet till friluftsområden, Baldershovs friidrottsplats och Norrmalms fotbollsstadion. 7-9 är centralt belägen vid kvarteret Neptunus i Stenstan. Här erbjuder vi en skola i rörelse som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från förskoleklass till årskurs nio.
Välkommen till oss
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli bra på många sätt.
På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner, därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Ditt viktigaste uppdrag som lärare är att erbjuda eleverna en lärmiljö och undervisning som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:
Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka/utveckla verksamheten Är en del av ett team med lagkänsla Erbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor
Vad vi söker
Det viktigaste för oss är vem du är som person och att du har förmåga att utöva ett tydligt ledarskap i klassrummet samt vara ett föredöme i kontakten med skolans elever, kollegor, skolledning och vårdnadshavare. Utöver det finns det också en rad egenskaper som vi söker:
Du är driven och lösningsorienterad Du delar våra värderingar och intresse för idrott Du har en god samarbetsförmåga Du har förmåga att skapa struktur i ditt dagliga arbete

Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som lärare kommer du att undervisa i matematik. Undervisningen kommer att ske i årskurs 7-9 och i det dagliga arbetet planerar du undervisningen, förbereder lektionerna och dokumenterar elevernas utveckling. Du arbetar aktivt för att stimulera alla elever att utveckla sina kunskaper och har förmågan att anpassa undervisningen för att främja lärande och goda kunskapsresultat. Du ingår i ett arbetslag där du dagligen har möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer som kan förbättra din undervisning och bidra till skolutveckling. I uppdraget ingår att vara mentor för en klass.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat lärarutbildning med behörighet att undervisa i matematik i grundskolan senare årskurser. Du har aktuell erfarenhet av undervisning i grundskolan. Vi tror att du som lärare utifrån forskning och beprövad erfarenhet har visat en särskilt god förmåga att utveckla ditt ämne med fokus på didaktiska frågor samt visat en särskilt god förmåga att bidra till skolans utveckling och arbetat aktivt för att främja kollegialt lärande.
Vi söker dig som har goda ledarskapsförmågor, kan arbeta självständigt och strukturerat och har goda samarbetsförmågor. Vid den här rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete och att leda kollegialt lärande är meriterande.
Därutöver finns nedanstående krav från Skolverket för att uppfylla kriterierna för anställning som förstelärare:
Lärarlegitimation (Lagkrav från 2014). Minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Har visat en särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt anses särskild kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Har visat en särskilt god förmåga att bidra till skolans utveckling.
Vi vill att du i ditt CV och personliga brev beskriver hur du jobbat för en ökad måluppfyllelse och för skolans utveckling, reflekterar över de resultat du uppnått och utvecklar dina tankar om hur din kompetens kan bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi arbetar aktivt i denna rekryteringsprocess vilket innebär att urval och intervjuer hålls löpande. I denna rekryteringsprocess har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering-och rekryteringshjälp.
Välkommen att bli en del av Prolympia!
