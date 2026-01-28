Förstekock till Frimis Krog i Visby
Låter det härligt med en sommar på Gotland? Då kanske du är nästa stjärna till vår krog Frimis i Visby.
Frimis Krog är en sommarrestaurang i hjärtat av Visby innerstad. Här serverar vi helgrillat gotländskt lamm varje kväll samt en gedigen à la carte-meny baserad på gotländska primörer och råvaror. Vi arbetar också en hel del med bröllop, event och medeltid i alla dess former.
Som förstekock ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet och har ett helhetsperspektiv på köksverksamheten. Därför behöver du vara organiserad, lugn och metodisk.
Vi har en passion för lokalproducerat och arbetar aktivt för att minska matsvinn och därför söker vi dig som är smaksäker, intresserad av att laga mat i säsong, hållbart och ekologiskt.
Läs mer på https://frimisvisby.se/frimis-krog/https://frimisvisby.se/jobba-har/
Din huvudsakliga arbetstid är eftermiddag/kväll, maj-september. Bostad finns. Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb@matmuren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmuren AB
(org.nr 556401-4370), http://www.frimisvisby.se
Smedjegatan 17 (visa karta
)
621 45 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frimis Krog Jobbnummer
