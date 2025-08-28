Förste Kock
Klara Stockholm AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Stockholm AB i Stockholm
Om jobbet
Vi söker;
Dig som vill arbeta med oss på Ivar Stockholm, en konferensanläggning och även kontorsuthyrning som förste kock
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med Linda i vårt kök. Du är kreativ och har ett stort intresse för matlagning och råvaror samt ekonomi.
Vi tror att du dessutom tycker att det är spännande med kombinationen av mat och dryck, och att du sprider positiv energi omkring dig!
Kvalifikationer;
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som förste kock.
Stor samarbetsförmåga och förmåga att arbeta flexibelt.
Hög känsla för hygien och säkerhet i köket.
Kreativitet och förmåga att utveckla nya maträtter och koncept.
Stort intresse för vegetarisk matlagning och hållbarhet.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Om jobbet:
Endast 7 minuters promenad från Stockholms Centralstation ligger Ivar Stockholm i Tändstickspalatsets fina lokaler. Här finns 12 smakfullt inredda mötesrum i olika storlekar för inspirerande och kreativa möten.
Inredningen är allt annat än strikt och känns ombonad med många små handplockade detaljer, mjuka soffgrupper och trevlig hemkänsla. Ivar Stockholm erbjuder möjligheten att mötas och hålla konferenser samt middagar i vår legendariska och arkitektoniskt, unika miljö.
Vi har konferenser alla dagar i vecka, men till störst del måndag till fredag under dagtid. Vi erbjuder självklart våra gäster att stanna på middag om de önskar och arbetar tätt med vår andra anläggning Klara Stockholm där det också kan förekomma kvällsevent, men till störst del arbetar vårt kök dagtid måndag till fredag.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag samt hälsokontroller.
Ansök med personligt brev och CV till mailadress nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@klarastockholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Stockholm AB
(org.nr 556524-3374)
Västra Trädgårdsgatan 15 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Ivar Stockholm Kontakt
Beatrice Lezak jobb@klarastockholm.se Jobbnummer
9479601