Försöksdjurstekniker - In vivo techician
Biomedicinjobb / Lund
2025-08-15
Redoxis är ett prekliniskt tjänsteföretag inom läkemedelsbranschen. Vi arbetar på uppdrag av andra företag och utför forskning på kontraktsbasis med fokus på inflammation och autoimmunitet. Vi söker nu mot bakgrund av ökad efterfrågan på våra tjänster nya medarbetare till vårt bolag.
Rollen
En betydande del av tiden går till att genomföra prekliniska studier in vivo. Du genomför studier självständigt och i samarbete med övriga in vivo teamet. Du dokumenterar och analyserar resultat. Du arbetar kontinuerligt med att öka kvalitet och effektivitet i våra studier.
Vi erbjuder
Redoxis är under tillväxt och har en lönsam verksamhet med god ekonomi. Vi har som mål att utveckla verksamheten betydligt de kommande åren, för att bli en ännu starkare partner åt både svenska och internationella kunder. Som anställd hos oss får du arbeta i ett litet bolag med stora ambitioner. Du får i stor utsträckning möjlighet att växa och utvecklas med företaget.
Din profil och erfarenhet
Vi söker dig med erfarenhet av prekliniskt arbete in vivo och grundläggande förståelse för läkemedelsutveckling. Du ska på självständigt sätt genomföra projekt, implementera nya metoder och vidareutveckla vårt serviceerbjudande. Du kommer i första hand arbeta med våra kontraktsstudier. Du ska kunna utföra laborativt arbete praktiskt, dokumentera och analysera data. Du kommer att ingå i ett av Redoxis team med fokus på in vivo.
Redoxis är ett mycket forskningsorienterat företag och det är därför viktigt att du har stark drivkraft och förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Som anställd i ett mindre bolag är det viktigt att du är lösningsorienterad och har en positiv inställning. Det är viktigt att du är strukturerad men inte är rädd att tänka utanför boxen för att hitta nya lösningar.
Kvalifikationer vi gärna ser att du för med dig:
• Erfarenhet av preklinisk forskning in vivo
• Erfarenhet av arbete med försöksdjur
• Goda kunskaper i engelska är ett krav
• Goda kunskaper av relevanta dataprogram och Microsoft Office är ett krav
Kompetenser:
• Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter
• Ta egna initiativ, arbeta självständigt och fatta beslut
• Vara positiv och lösningsinriktad till de utmaningar du ställs inför
• Vara flexibel och kunna skifta tempo vid behov, acceptera nya idéer och initiativ
• Ta till sig ny information och anpassa sig till den
Tjänsten är förlagd till Redoxis i Lund. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
För ytterligare information om tjänsten, kontakta VD Malin Hultqvist (malin.hultqvist@redoxis.com
). Ansökningar behöver vara oss tillhanda senast 14 September 2025. Vi mottar inte ansökningar via epost utan ansök genom att klicka på "sök tjänst" och ladda upp ditt CV och personliga brev.
Note. We accept applications in both Swedish and English. A nordic language is not mandatory for this position. Om företaget
Bolaget består idag av 22 heltidsanställda forskare. Vår vision är att bli det bästa tjänstebolaget inom preklinisk inflammation genom vår kompetens, vårt engagemang, vår flexibilitet och vår personliga relation till våra kunder. Redoxis har sin verksamhet vid Medicon Village i Lund, en spännande miljö som bjuder till många interaktioner och samarbeten och bidrar till att även vi som litet företag är del i ett större sammanhang. Redoxis erbjuder anställning i ett bolag som drivs av engagemang och nyfikenhet, med korta beslutsvägar och närvarande ledarskap. Läs mer om Redoxis på www.redoxis.com Så ansöker du
