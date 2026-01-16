Forsmarks Engineering Program 2026: Kontrollberedare
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Östhammar Visa alla maskiningenjörsjobb i Östhammar
2026-01-16
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östhammar
, Uppsala
, Sala
, Enköping
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi erbjuder en unik möjlighet att påbörja din karriär som kontrollberedare hos Forsmark, en vital del av Sveriges energiförsörjning. Genom vårt etablerade talangprogram får du en omfattande introduktion och stöd för att utvecklas i en roll inom kärnkraften. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Här har du som har ett intresse för mekanisk konstruktion en unik möjlighet att utvecklas som Kontrollberedare. Denna tjänst riktar sig till dig som ser dig göra en karriär inom kärnkraften och utvecklas på Forsmark.
Gruppen Mekanisk konstruktion består av totalt 20 medarbetare, där du kommer att ha kontakt med övriga delar av organisationen och samarbete internt med konstruktörer och kontrollberedare. De har en viktig roll i arbetet med att underhålla, förbättra säkerheten och modernisera Forsmarks produktionsanläggningar. Här erbjuds du en nyckelroll där din insats och erfarenhet gör skillnad för att ni tillsammans ska säkerställa rätt kravbild och därefter kravuppfyllnad.
Du erbjuds
• Heltidsarbete varvat med träffsäkra utbildningar för att maximera din utveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
• Ta fram kontrollplaner för tillverkning och installation inom det mekaniska området, med fokus på kvalitet och spårbarhet
• Säkerställa att alla relevanta krav - både interna riktlinjer och externa regelverk - beaktas och integreras i kontrollberedningen
• Samla in och sammanställa underlag som hör till kontrollplanen och paketera dessa till ett komplett montageunderlag
• Stötta konstruktionsverksamheten genom att delta i olika forum och bidra med teknisk kompetens och kvalitetsperspektiv.
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad högskoleingenjör inom Maskinteknik eller motsvarande
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Organiserad
• Kommunikativ
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Forsmark här Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9687315