Förskollärarvikariat
Östersunds Kommun / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-03-30
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
På Miklagård förskola tror vi på barns nyfikenhet, lekfullhet och lust att lära. Vår verksamhet genomsyras av trygghet, delaktighet och glädje - både för barn och vuxna. Miklagård är en förskola i centrala Brunflo med plats för 72 barn fördelade på fyra avdelningar med blandade åldrar. Nu söker vi förskollärare som vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till att skapa en lärorik och inspirerande miljö för varje barn. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på förskolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och barn skapa en god verksamhet som ger våra barn de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Vi arbetar för att barnen på förskolan ska ha en rolig, trygg, lärorik och likvärdig tid på förskolan.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är behörig förskollärare till två tillsvidaretjänster med start i augusti 2026.
Som förskollärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen för förskolan. Du arbetar nära kollegor, barn och vårdnadshavare för att skapa en trygg, utvecklande och kreativ lärmiljö.
Du får möjlighet att vara en drivande kraft i utvecklingsarbetet på förskolan och bidra med dina idéer och din professionalitet i vårt gemensamma uppdrag.
Du förväntas utveckla förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Du skapar nyfikenhet och viljan att lära sig vid planerade aktiviteter men även spontana tillfällen.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra aktiviteter utifrån läroplan.
• Utveckla pedagogiskt innehåll som inspirerar till utveckling och lärande, samtidigt som de stimulerar och utmanar barnens intresse, nyfikenhet och uppmärksamhet.
• Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.
• Skapar lärmöjligheter utifrån barnens behov och intressen, så att alla barn kan utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar.
• Som förskollärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll.
Din kompetens
• Utbildad och legitimerad förskollärare.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom förskolan.
Vi söker dig!
Vi söker dig som är en tydlig och trygg pedagog, som kommunicerar klart och respektfullt och ser till att budskap och förväntningar är tydliga för både barn, kollegor och vårdnadshavare. Du tar ansvar för ditt arbete, är självgående och driver dina processer framåt med struktur och engagemang. Samtidigt trivs du i samarbete med andra, där du med lyhördhet och god kommunikationsförmåga bidrar till ett positivt och lösningsinriktat arbetsklimat.
Du har en god pedagogisk insikt och förstår hur barn lär och utvecklas på olika sätt. Genom att anpassa ditt arbetssätt skapar du förutsättningar för varje barn att växa och känna glädje i lärandet. Som ledare är du inspirerande och motiverande, du skapar delaktighet och engagemang både hos barn och kollegor. Du är också initiativtagande och ser möjligheter där andra ser hinder - du vågar pröva nya idéer och driver utvecklingen framåt med kreativitet och vilja att göra skillnad.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Kontakt
Rektor
Emma Edman emma.edman@ostersund.se 063-143516
9828221