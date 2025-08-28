Förskollärare vikariat
2025-08-28
Raoul Wallenbergförskolan Vega 1 i Haninge består av fem avdelningar och har plats för 97 barn. Vi arbetar projektinriktat där varje arbetslag följer barens nyfikenhet och intressen. Vi är ute två gånger om dagen och menar att allt man kan göra inne kan man göra ute.
Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små. Med ett engagerat bemötande gentemot vårdnadshavare, barn och kollegor bygger vi goda relationer. Våra utarbetade rutiner och tydliga strukturer bidrar till trygghet för alla.
Vi söker nu en engagerad förskollärare till vårt fantastiska team!
Uppdraget som förskollärare inom en Raoul Wallenbergförskola är ytterst spännande, utmanande och utvecklande. Fokus ligger både på pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap.
Arbetsuppgifterna innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat, planerar, genomför och utvärderar verksamheten enligt gällande styrdokument och företagets värdegrund. Du leder och utvecklar utbildningen tillsammans med hela arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen och arbetar med läroplanen som bas och utifrån varje barns kunskaper, förutsättningar och specifika förutsättningar.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
• Är utbildad förskollärare och innehar förskollärarlegitimation.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
• Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
• Är väl förtrogen med förskolans olika styrdokument.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett professionellt förhållningssätt både mot såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
• Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
• Har förmåga att arbeta självständigt med pedagogisk dokumentation som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete för att synliggöra barnens lärprocesser.
• Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund.
• Har ett gott ledarskap där du ser vikten av att vara lyhörd och arbeta med delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt din förmåga till god kommunikation med såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag
• Fem planerings/utvärderingsdagar per år
• Fria, pedagogiska luncher
• Arbetskläder
• En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som förskollärare är en ett vikariat på 87,5% i första hand 1 år med goda möjligheter till förlängning.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
Sista ansökningsdag är den 19/9 2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan!
