Förskollärare till Norsjö
2025-09-01
Är du vår nya kollega i förskolan?
Är du en nyfiken, inspirerad förskollärare som tycker om att utveckla verksamhet mot målen i Läroplanen och de kommunala målen?
DIN NYA ARBETSPLATS
Norsjö kommun har fem förskoleenheter i kommunen, med totalt 10 avdelningar.
Våra enheter är 1-3 avdelningsförskolor med syskongrupper, men det förekommer även äldre- yngre barngrupper.
Kommunens förskolor finns i våra orter Norsjö, Norsjövallen och Bastuträsk.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med 3 personer där ni tillsammans utformar er verksamhet mot målen i Läroplanen och de kommunala målen. Det finns även en specialpedagog i vår organisation.
Den här rekryteringen gäller för orterna Norsjö och Norsjövallen.
DITT UPPDRAG
Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18 rev. 25) samt verksamhetens mål och riktlinjer. Ditt uppdrag syftar till att främja varje barns kunskapsutveckling och personliga utveckling i en trygg och stimulerande lärmiljö.
DIN KOMPETENS
Förskollärarlegitimation.
Du bör även vara nyfiken på hur vi kan utveckla vår dokumentation så att den leder till ökad måluppfyllelse.
KRAV
Om du erbjuds tjänst hos oss så ska ett utdrag från belastningsregistret visas upp.
HÄR FÅR DU VÄRLDENS BÄSTA VARDAG
Vår kommun är lugn, trygg och trivsam - kanske främst förknippad med natursköna vidder, storslagna norrsken och idrottsliga framgångar. Men Norsjöbygden innefattar mer än så. Här är det enkelt att vistas och verka. Med naturen runt ena hörnet och arbetet runt nästa är det enkelt att kombinera nöje med nytta.
Med endast en timmes bilfärd till de två närmsta flygplatserna och en knapp halvtimmes bilfärd till bygdens tågstation är vår lilla ort lätt att nå. Men kanske är det enkelheten i själva bygden som utgör det mest unika. I centralorten finns skola, bibliotek, fritidsgård, sporthall, simhall, beachvollybollplan, ishall, fotbollshall, tennisplan, discgolf, fotbollsplan, bordtennishall, boule, skyttehall, multisportarena, skatepark, utegym, bowling, miniracing, pulkbacke, naturreservat, lekparker och elljusspår, allt på ett och samma område. Enkelt, vardagslyx och en del av det som utgör världens bästa vardag!
Vill du vara med och bidra till att människor får en bättre vardag? Vill du känna stolthet över att kunna hjälpa människor i olika skeden av livet? Vill du ha ett meningsfullt arbete som värdesätter ditt engagemang och även erbjuder dig spännande utmaningar och möjligheter till utveckling?
Då kommer du att trivas med att arbeta hos oss i Norsjö kommun. Vårt uppdrag handlar om att göra skillnad. Kom och skapa framtiden tillsammans med oss.
ÄR DU INTRESSERAD?
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 251001 eller enligt överenskommelse
Urval: Tjänsten kan komma att tillsättas innan anställningstiden gått ut. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Norsjö kommun utgår från din kompetens under rekryteringen och mångfald en självklarhet för oss. Vi hoppas därför att du, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder känner dig välkommen att lämna in din ansökan. Vi har tron om att personal med olika bakgrund och kompetenser skapar en ökad kreativitet och kvalitet i organisationen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/58". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norsjö kommun
(org.nr 212000-2858) Arbetsplats
Utbildning, Förskolor Kontakt
Sofi Fransson 0918-14175 Jobbnummer
9484794