Förskollärare till Förskoleområde 2, Gislaved
Vi söker nu engagerade förskollärare till Parkgården och Tallen.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Parkgårdens förskola:
En nyrenoverad förskola som består av sex avdelningar och en stor gemensam ateljé. Parkgården ligger i Gisleområdet med närhet till bibliotek, sportcenter och skog.
Tallens förskola:
En mindre förskola med tre avdelningar som ligger på Henjaområdet, med eget tillagningskök, en stor gård och närhet till natur. På förskolan bedrivs också kommunens nattisverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss har du en central roll i att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen och våra styrdokument. Du arbetar målmedvetet för att skapa trygga och tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor, då vi ser bemötande och relationsskapande som avgörande för att alla barn ska utvecklas och nå sin fulla potential.
Du ansvarar för att utforma inspirerande och tillgängliga lärmiljöer som stimulerar barnens utveckling och lärande. Arbetet sker i nära samarbete med arbetslaget, där ni tillsammans planerar, reflekterar och utvecklar undervisningen.
I uppdraget ingår även introduktioner, utvecklingssamtal samt löpande dialog med vårdnadshavare. Hos oss får du möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har lätt för att skapa goda relationer. Du är idérik, samarbetar väl och kan samtidigt arbeta självständigt när det behövs. Du tar initiativ, driver frågor framåt och bidrar med förslag på förbättringar. I ditt arbetssätt har du ett positivt förhållningssätt där du lyssnar in och tar tillvara barnens tankar och åsikter.
Ditt medarbetarskap präglas av engagemang, ansvarstagande och vilja att bidra till både din egen och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du samarbetar väl med chef och kollegor - både på den egna förskolan och inom kommunkoncernen - och att du bemöter alla med professionalitet, servicekänsla och respekt. Du tar ansvar för att vara delaktig i verksamhetsfrågor och arbetar lösningsorienterat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap harmonierar med vår.
Erfarenhet av att följa etablerade rutiner kring medicinska behov hos barn är meriterande.
Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar. Beställ gärna det i god tid.
Känner du att denna beskrivning passar in på dig så tveka inte att söka till oss. Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
