Förskollärare till förskolan Uarda
2025-08-15
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument.
Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetar främjande för barns utveckling och lärande. Tillsammans med arbetslaget planerar du för, deltar i samt följer upp undervisningen för att möjliggöra god kvalité och utveckling i verksamheten. Det pedagogiska planeringsarbetet görs i tätt samarbete med övrig personal på förskolan under den schemalagda arbetslagsplaneringen.
Som förskollärare på Uardas förskola leder och ansvarar du för den pedagogiska verksamheten på avdelningen enligt gällande styrdokument. Du är medforskande, inspirerar och utvecklar barnen när det gäller lek, lärande och undervisning såväl inne som ute. Därtill dokumenterar du och följer upp det enskilda barnets utveckling och lärande. Du är med och utformar och utvecklar tillgängliga lärmiljöer som lockar till lek och utforskande där barnens delaktighet och inflytande tydligt framkommer.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och är trygg i olika metoder för att omsätta läroplanen i praktiken, för varje barns utveckling och lärande. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som förskollärare. Vi ser det som meriterande om du har genomfört utbildningen Bygga broar eller har slutfört handledarutbildning. Utbildning som barnrättsstrateg är meriterande.
För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara självgående med god förmåga att planera, driva och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare söker vi dig som har en mycket god samarbetsförmåga och som på ett enkelt sätt skapar och bibehåller goda relationer till såväl barn, som kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har barnen i fokus, ser verksamheten i sin helhet och trivs i en miljö som ställer höga krav på handlingskraft och social kompetens. Du vågar anta utmaningar som kommer med arbetet och vill utvecklas vidare i ditt yrke. Vi tror att du som söker gärna sprider arbetsglädje och är genuint engagerad i ditt uppdrag. Grundläggande digital kompetens är ett krav för tjänsten.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande urval och intervjuer kommer att hållas fortlöpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av annan medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Förskolan Uarda är en förskola med två avdelningar som lägger stor vikt vid ett professionellt
förhållningssätt och bemötande. Hos oss står helhetstänket, vi-känslan och värdegrundsarbetet ständigt i fokus. Glädje är en källa till trivsel och kunskap och därför arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och glada hos oss. Vi känner en stolthet över vår verksamhet och har en hög arbetsglädje.
Förskolan ligger nära Östra torns 4-H gård inom de östra delarna av Lunds tätbebyggelse med bra
kommunikationsförbindelser till Lunds city och centralstation. Miljön består av ängar, vacker natur och djur i närheten.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
