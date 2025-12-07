Förskollärare till förskolan Finjasjöpark
2025-12-07
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Kristianstad
, Lund
, Helsingborg
, Karlshamn
På Skolalliansens förskolor lägger vi grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande, där varje barn får utvecklas i sin egen takt - med trygghet, nyfikenhet och kreativitet i centrum. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och drivs av ett starkt engagemang för att skapa meningsfulla lärsituationer i vardagen.
Här lär sig barnen genom lek, fantasi och utforskande tillsammans med trygga vuxna som medforskare. Tillsammans bygger vi en stimulerande miljö där barn får upptäcka sin omvärld och växa som individer.
Engagerad förskollärare med passion för barns lärande
Är du en förskollärare som drivs av passionen för barns lärande, vill utveckla verksamheten och bidra kollegialt till att höja kvaliteten i förskolan? Då kan du vara Förskolan Finjasjöparks nästa stjärna!
Vi söker nu en legitimerad förskollärare.
Hos oss får du möjlighet att systematiskt synliggöra hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för varje barn att utvecklas och bli sitt bästa jag.
Som förskollärare hos oss ansvarar du för och leder det pedagogiska arbetet i nära samarbete med kollegor, med målet att ständigt höja kvaliteten och säkerställa likvärdigheten i utbildningen. Genom öppen, prestigelös dialog och med barns behov, lek, lärande och utveckling i fokus leder du arbetslaget och förskolan framåt.
Vi söker dig som vill ta ett spännande uppdrag i en stark organisation och som:
Leder ditt arbetslag med varm hand och nyfikna tankar.
Bidrar till ett gott arbetsklimat genom delaktighet och uppmuntran.
Tydligt stakar ut riktning och mål samt följer upp dessa.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att på ett professionellt sätt:
Leda det pedagogiska arbetet i ditt arbetslag och på förskolan som helhet.
Vara aktivt deltagande och närvarande i utbildningen och i kollegiala sammanhang.
Omsätta förskolans läroplan i den dagliga verksamheten.
Driva systematiskt kvalitetsarbete för att stödja barnens utveckling.
Bidra till ett gott arbetsklimat och en trygg arbetsmiljö.
Brinna för barns lärande, utveckling och nyfikenhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen.
Erfarenhet som förskollärare är meriterande, men vi välkomnar även nyexaminerade.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - engagemang, nyfikenhet och förmåga att samarbeta är centralt.
Vi erbjuder
Möjlighet att aktivt påverka och utveckla förskolan i samarbete med rektor och kollegor.
Stöd i form av befintliga rutiner, strukturer och dokumentation.
En verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, där barns lärande sker genom lek, utforskande, fantasi och egna slutsatser.
Fokus på barnens perspektiv och meningsskapande som grund för utbildningen.
Sista ansökningsdag
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tveka därför inte att skicka in din ansökan!
Information
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna:
Simona Oxler
Rektor
tel: 072-142 16 61Simona.Oxler@skolalliansen.se
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
