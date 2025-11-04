Förskollärare med intresse för uteverksamhet

Uteförskolan Vinterelvan AB / Förskollärarjobb / Stockholm
2025-11-04


I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan är en fristående förskola i Hägersten. Vi söker nu ytterligare en engagerad förskollärare till vårt team!
Vi söker dig som:
Ser glädjen och nyttan i att erbjuda barn meningsfullt lärande både inomhus och utomhus.
Tycker om friluftsliv och att vistas ute i naturen.
Helst har erfarenhet av I Ur och Skurs metodik, men det är inget krav.
Är positiv, flexibel och ansvarstagande.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt vana vid pedagogisk dokumentation och digitala verktyg.

Vi erbjuder dig:
Planerings- och reflektionstid varje vecka.
Pedagogiska måltider.
Arbetskläder och generös friskvård.
Fortbildning inom I Ur och Skur och annan kompetensutveckling.
Kollektivavtal med Fremia.
Korta beslutsvägar och stor frihet att utforma verksamheten tillsammans med arbetslaget och rektor.

Publiceringsdatum
2025-11-04

Om företaget
Vi är ett stabilt och härligt team som brinner för utomhuspedagogik och för att göra varje barns förskoletid meningsfull och lärorik. Vår metodik bygger på de fyra M:en: Medupptäckande, Medupplevande, Medagerande och Medundersökande. Barnen får upptäcka, leka och uppleva med alla sina sinnen, utvecklar en nära relation till naturen och trygghet i att vistas där, bland annat genom Friluftsfrämjandets verksamheter: Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: iurochskur@vinterelvan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärartjänsten".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uteförskolan Vinterelvan AB (org.nr 559396-0643), http://www.academicaforskolor.se/iurochskurvinterelvan
Örnbacken 4 (visa karta)
126 51  HÄGERSTEN

Jobbnummer
9588614

