Förskollärare med arbetslagsledaruppdrag
2026-03-11
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
idag finns 27 förskolor med geografisk spridning över hela staden. Inom förskolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas tillsammans med barnen i en kreativ miljö, där möjlighet till lärande och utveckling skapas. Vi värdesätter våra kollegor, tilliten till varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
"Jag tycker om att arbeta i Karlskoga kommun då jag upplever att man blir hörd från ledningen. Man får ta ett eget ansvar men man kan alltid få feedback och man blir lyssnad på."
"Karlskoga ligger i framkant och har ett riktigt bra samarbete mellan olika yrkesgrupper"
Arbetsuppgifter
Hos oss får du som förskollärare arbeta med barn i ålder 1-5 år. Du får en unik möjlighet att vara med och påverka och bidra till barnens utveckling och lärande, där fokus ligger på barnens rätt till delaktighet och inflytande. Arbetsuppgifterna bygger på läroplan för förskola (LPFÖ 18).
Du kommer att arbeta som förskollärare med ett uppdrag som arbetslagsledare. Arbetslagsledare är ett uppdrag som i samråd med rektorn ska säkerställa att enheten tar det gemensamma ansvaret för en välfungerande och ändamålsenlig organisation med fokus på omsorg och lärande, för det systematiska kvalitetsarbetet och för de pågående skolutvecklingsprocesserna. Uppdraget som arbetslagsledare fördelas på 10 procent per avdelning, vilket betyder att uppdraget blir olika stort beroende på hur stor förskolan är.
Arbetslagsledaren är ett stöd till rektor och arbetar för fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget. Arbetslagsledaren är en viktig länk mellan rektor och förskola samt ingår i förskolområdets ledningsgrupp, under ledning av rektor.
Visst låter det intressant?
Du får veta mer om uppdraget vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du som söker till oss har förskollärarlegitimation. Du förväntas besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket i tal och skrift på så sätt att du kan förstå, göra dig förstådd och kommunicera med olika målgrupper samt skriftligen dokumentera det verksamheten kräver.
Personligen arbetar du enligt en tydlig process, har framförhållning, organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du visar förmåga att lyssna och kommunicera på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt. Visar engagemang och förmåga att samarbeta, hantera problem och konflikter. Du ställer om till olika förutsättningar och situationer. Du gör relevanta prioriteringar utifrån barngruppen och enhetens behov genom att använda effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder.
Har du en positiv inställning, vilja och kompetens att driva processer, förmåga att samordna det dagliga arbetet samt skapa delaktighet på arbetsplatsen? Då är det dig vi söker!
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
