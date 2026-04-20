Förskollärare Brattfors förskola
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Beskrivning
Brattfors förskola ligger i direkt anknytning till grundskolan, med närhet till skog och natur. Barnen är mellan 1 - 6 år och är uppdelade i åldersgrupper tillsammans med pedagogerna.
Personalen är medvetna om lekens betydelse och strävar efter att skapa en tillåtande atmosfär som är präglad av värme, humor och öppenhet. Vi uppmuntrar barns egna initiativ och arbetar för att ha en gemensam barnsyn förankrad i läroplanen där vi möter barnen med lyhördhet och respekt.
Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team!Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar tillsammans med dina kollegor för undervisning, planering, genomförande och dokumentation. Arbetet innebär nära kontakt med kollegor, barn och vårdnadshavare och vi strävar hela tiden efter en tydlig struktur i alla sammanhang på förskolan. Som ny personal i Filipstads kommun erbjuds du stöd av mentor under ditt första anställningsår. Du får även låna en Ipad för att kunna utföra ditt uppdrag på bästa sätt under din anställning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med såväl barn som vuxna och du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet i ditt arbete. Med stor entusiasm skapar du en stimulerande och utvecklande undervisnings- och lärmiljö som utgår från läroplanen och Barns bästa. Vi söker dig som är ansvarstagande, positiv, nyfiken, lyhörd och reflekterande.Anställningsvillkor
Uppvisade av giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
682 91 FILIPSTAD Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Förskolan, Förskolan Hyttan Kontakt
Åsa Iversen 0590-61549 Jobbnummer
9862866