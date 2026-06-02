Förskollärare/Barnskötare
Tofta Föräldrakooperativ Ekonomisk Fören / Förskollärarjobb / Gotland Visa alla förskollärarjobb i Gotland
2026-06-02
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Om jobbet
Förskolan Tofflan söker en engagerad förskollärare eller barnskötare till vår verksamhet i Tofta. Vi är en liten, naturnära och familjär förskola där barnens utveckling, trygghet och lärande står i centrum. Förskolan är ett föräldrakooperativ beläget cirka två mil söder om Visby och omfattar omkring 24–25 barn i åldrarna 1–5 år.
Verksamheten bedrivs i Tofta bygdegård och omges av skog, ängar och hagar, vilket gör naturen till en självklar del av barnens vardag och lärande. Utevistelse är en central del av verksamheten, både på förskolans egna gård och i närliggande naturmiljöer som skogen.
Samtidigt präglas förskolans arbete av skapande aktiviteter och ett temainriktat arbetssätt där barnens intressen och nyfikenhet styr innehållet, vilket ger möjlighet till lekfullt utforskande och fördjupat lärande över tid.
Som medarbetare på Tofflan blir du en del av en erfaren och kompetent arbetsgrupp där samarbete, delaktighet och engagemang är centrala delar av arbetet. Arbetslaget består av sex anställda, fem pedagoger och en kock som också städar. Förskolan drivs utan vinstsyfte av vårdnadshavare, vilket bidrar till en nära samverkan mellan hem och förskola. Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
I rollen som förskollärare eller barnskötare arbetar du tillsammans med kollegor för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. För dig som är förskollärare innebär uppdraget ett särskilt ansvar för att läroplanens mål och intentioner omsätts i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla undervisningen samt att systematiskt följa upp varje barns utveckling och lärande i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet.
I arbetet ingår också att leda och driva det pedagogiska arbetet i arbetslaget, ansvara för utvecklingssamtal samt att säkerställa en god samverkan med vårdnadshavare. Du bidrar till att utveckla normer och värdegrund i barngruppen och deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Som barnskötare arbetar du tillsammans med förskollärare i det dagliga arbetet med barnen. Du deltar i planering och genomförande av undervisning och aktiviteter samt bidrar till att skapa en trygg och inspirerande miljö där barnens nyfikenhet, lek och lärande tas tillvara. Du har ett nära samarbete med förskollärare och är med och driver det pedagogiska arbetet och deltar i utvecklingssamtal samt jobbar för en god samverkan med vårdnadshavare.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation eller barnskötare med relevant utbildning eller erfarenhet. Du har ett starkt barnfokus och tilltro till barnens kompetens och vilja att lära. Du är engagerad, ansvarstagande och har en positiv inställning till ditt arbete. Du trivs i samarbete med andra i en mindre arbetsgrupp och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Eftersom naturen är en central del av verksamheten är det viktigt att du uppskattar utevistelse och ser möjligheter i att arbeta pedagogiskt i utomhusmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: toftaforaldrakooperativ.ordf@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tofta Föräldrakooperativ Ekonomisk Fören
Tofta Licksarve 504 (visa karta
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622 65 GOTLANDS TOFTA Arbetsplats
Tofta Föräldrakooperativ Ek Fören Kontakt
Styrelseordförande
Jesper Wolter toftaforaldrakooperativ.ordf@gmail.com 0707334069 Jobbnummer
9943692