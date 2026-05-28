Förskollärare Ängslyckans förskola
Gislaveds kommun / Förskollärarjobb / Gislaved Visa alla förskollärarjobb i Gislaved
2026-05-28
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-28Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.Beskrivning
Förskoleområde Reftele/Ås består av tre förskolor - två i Reftele och en i Ås. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi en förskollärare till Ängslyckan förskola i Ås.
Hos oss har varje arbetslag gemensam planering på dagtid, då pedagoger från andra avdelningar tar över arbetet på avdelningen. Utöver detta har pedagogerna enskild planering varje vecka. Vi har dessutom förmånen att ha skog och ängar i närområdet, vilket ger goda möjligheter till lärande i naturen.
Vikariatet kan komma att förlängas.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare
Vill du vara med och skapa en lärmiljö där barnens nyfikenhet och lust att lära står i centrum? Hos oss arbetar vi utifrån visionen "Lust att lära - rätt att lyckas". Som förskollärare blir du en viktig del av ett arbetslag som tillsammans utvecklar undervisningen och lärmiljön för att utmana barnen att utforska, tänka och växa.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Det innebär att du bemöter barn, vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt, vänligt och respektfullt sätt. Du är flexibel och ser till hela verksamhetens behov. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, eftersom dokumentation sker i en digital plattform. Kunskap om diabetes är meriterande.
Om rollen
Som förskollärare arbetar du tillsammans med arbetslaget för att:
Utveckla utbildningen utifrån gällande styrdokument.
Fånga upp barnens frågor, tankar och idéer och skapa projekt som kan vara korta eller långvariga.
Anpassa undervisning, förhållningssätt och lärmiljö för att stimulera barnens lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskollärare.
Har intresse, nyfikenhet och engagemang för barns utveckling och vilja att driva verksamheten framåt.
Arbetar systematiskt och strukturerat med att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barnens lärande tillsammans med arbetslaget.
Har erfarenhet av undervisning i förskolan och arbete med pedagogisk dokumentation, och använder den för att synliggöra och reflektera över arbetssätt och lärprocesser.
Vet att du påverkar och gör skillnad för dem du möter, barn och vuxna, genom ditt relationella förhållningssätt.
Ser glädjen i att vara nyfiken på världen, upptäcka och lära tillsammans med vår framtid - barnen.
Har en värdegrund som bygger på allas lika värde.
Bidrar till glädje, är öppen för dialog och är lojal med uppgiften och fattade beslut.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
)
332 30 GISLAVED Arbetsplats
Verksamhetsområde förskola, Reftele/Ås Förskole område Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 0371-81000 Jobbnummer
9933724