Förskollärare
2026-05-22
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vi är ca 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Välkommen till något av våra fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol.
På skolområde Grossbol söker vi nu en förskollärare för arbete i barngrupp åldrarna 1-5 år. Skolområdet består av två enheter med sammanlagt 11 avdelningar som ligger i centrala Forshaga samt grundskola F-åk 6.
Vårt skolområde erbjuder en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi arbetar medvetet med leken som är vägen till att erövra ny kunskap och är oerhört viktig för barns lärande och utveckling. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
All personal på förskolan har grundläggande utbildning i ICDP/vägledande samspel. ICDP/vägledande samspel innebär att man är lyhörd för varje barns behov och visar dem respekt. Vuxna samspelar med barnen och utgår ifrån deras tankar och behov och låter dem vara delaktiga genom ansvar efter egen förmåga.Publiceringsdatum2026-05-22Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår pedagogiskt ansvar, planering, utvärdering, analys och utveckling av verksamheten. Hos oss har du goda förutsättningar för ditt uppdrag i form av gemensam och enskild planerings/reflektions tid vilket är en nödvändighet för att följa och leda barns utveckling och lärande, både enskilt och i grupp. Du säkerställer att varje barn ges möjlighet till lek, lärande och inflytande. Som förskollärare präglas ditt arbete av en tydlig respekt för varje individ samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor.
Hos oss arbetar du tillsammans i arbetslag med både förskollärare och barnskötare. Vi har fem kompetensutvecklingsdagar där vi arbetar med uppföljning/analys samt utbildning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är ansvarstagande och engagerad. För uppdraget är det viktigt att du tar egna initiativ och att du har god förmåga att planera, leda och prioritera ditt och ditt arbetslags arbete på ett effektivt sätt utifrån styrdokumenten.Anställningsvillkor
Vikariat 100 %.
Hos oss erbjuds du arbetskläder för utevistelsen och kontinuerlig kompetensutveckling.
Om du erbjuds anställning inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet är du enligt skollagen skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret. Du ska själv begära utdraget och det kan du göra via e-tjänst på Polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du här. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
