2025-11-13
Om jobbet
Saleby förskola ligger mitt i det lilla samhället Saleby.
Förskolan består av två byggnader med hemvister för fyra mindre barngrupper där pedagogerna arbetar i team. Idag går ca 45 barn på förskolan. Vår närmaste granne är Salebyskolan.
Just nu arbetar vi särskilt med hälsa och välbefinnande för att ge alla barn rätt till en hållbar framtid. I detta ingår att fördjupa och utveckla det språkutvecklande arbetssättet där samtal, mångfald och nyfikenhet är viktiga hörnstenar. Under flera år har vi arbetat med att utveckla inspirerande, kreativa och hållbara undervisningsmiljöer som främjar delaktighet och inkludering. Vi utvecklar också kontinuerligt vår reflektion och dokumentation av förskolans verksamhet och för att synliggöra barnens lärande och utveckling.
Hos oss finns positiva, nyfikna och engagerade pedagoger och trivsamma lärmiljöer samt vackra omgivningar runt förskolan. Detta tillsammans med förskolans glada och nyfikna barn ger en bra grund för fortsatt växande och lärande genom förskolans undervisning. Pedagogiken bygger på att vara i balans med sin samtid. Här är traditionella material och metoder precis som modern teknik en självklarhet. Saleby förskola arbetar för en hållbar utveckling och låter återbruk bli en naturlig del i verksamheten. Vi tycker det är viktigt med ett nära och förtroendefullt samarbete tillsammans med föräldrarna. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för våra barns utveckling och lärande.
Välkommen att bli en del av vårt nyfikna gäng!
Vi kan erbjuda dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas i organisationen. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med många kompetenta arbetskamrater. I Lidköpings förskolor har vi en hög andel legitimerade förskollärare.
Som förskollärare är du ansvarig och drivande i den pedagogiska utvecklingen. Du kommer att ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Vi ser fram emot att du berikar oss med just dina kunskaper, tankar och idéer för att skapa en rolig och lärorik förskola.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet. Du ser vikten av att alla i arbetslaget blir delaktiga och att ni arbetar som ett team. I syfte att utveckla lärandet hos barnen, reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har goda kunskaper om läroplanens innehåll och känner att du kan bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande. Du har förmåga att skapa goda relationer med barn, medarbetare och vårdnadshavare. En viktig del i är att arbeta med inspirerande lärmiljöer och digitala lärprocesser kopplat till natur, teknik, matematik, språk, skapande och hälsa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vikariat 75%-100%
