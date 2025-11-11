Förskollärare
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga kollegor på Svartes förskola - medverkar du till en positiv, meningsfull och utvecklande miljö.
Du kan omsätta de estetiska uttryckssätten i vardagen som ett stöd i barns utveckling och är kreativ, för att skapa möjligheter för barns lekfulla lärande och utforskande.
Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en trygg och tydlig ledare.
I ditt arbete har du ett tydligt barnfokus, ser det kompetenta barnet, är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och ser möjligheter.
Du är flexibel i samarbetet med andra och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Självklart har du ett positivt förhållningssätt och är kommunikativ och arbetar för förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
I arbetet ingår det att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i förskolan utifrån läroplanen och andra styrdokument, tillsammans med dina kollegor och biträdande rektor. Hos oss är den gemensamma reflektionen och ett kollegialt lärande viktigt och prioriterat.
Du tar ansvar för ditt eget lärande för att du vet att det är en av framgångsnycklarna till att göra skillnad på riktigt. Därför är det självklart för dig att du följer upp och reflekterar kring även din egen undervisning.
Du har lätt för att skapa överblick och ordning i vardagen, och tycker om att arbeta med schemaläggning och planering.Kvalifikationer
Du ska ha förskollärarexamen och förskollärarlegitimation.
Du har erfarenhet av projekterande arbetssätt, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
Våra fokusområden för närvarande är språkutveckling och utomhuspedagogik, så har du goda erfarenheter inom detta, är detta en god kvalifikation.
I din yrkesroll är du nyfiken, ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har god struktur och ett öga för planering.
Du har lätt för att skapa överblick och ordning i vardagen, och tycker om att arbeta med schemaläggning och planering. Du bidrar med tydlighet och systematik i arbetslaget, och har gärna erfarenhet av att planera verksamhetens flöden utifrån barnens behov och personalens kompetenser.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Med ditt engagemang, kompetens och arbetsglädje blir du en viktig pusselbit i Område Väster.
Vi erbjuder dig:
* Planerings- och reflektionstid varje vecka, enskild och med arbetslaget.
* I rollen som förskollärare i Ystad kommun erbjuds du löpande kompetensutveckling i form av föreläsningar, kollegialt lärande och pedagogiska forum.
* Du erbjuds stora möjligheter till utveckling och påverkan.
* Friskvårdsbidrag
* Fria pedagogiska måltider
* Arbetskläder
* Inloggning till Förskoleforum
ÖVRIGT
Urval kommer ske löpande under ansökningstiden.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Ersättning
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anneli Olsson Lindström anneli.lindstrom@ystad.se 0411578020
