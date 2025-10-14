Förskollärare
2025-10-14
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare som vill arbeta med oss på Bergsgårdens förskola.
Vi tänker att alla har något att bidra med och är måna om att vi tillsammans hjälper varandra att lyckas i vårt uppdrag. Som förskollärare är du tydlig och närvarande i din roll, du ser helheten och de möjligheter som finns. Du ska kunna skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor samt bidra med ett gott arbetsklimat.
Förskolans gemensamma värdeord är välkomnande, samspel, lustfyllt lärande och framtidstro och dessa är grunden i vår utbildning.
Du ska vara väl förtrogen med våra styrdokument och kunna använda dig av dem i praktiken. För att synliggöra barns lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation och vi har regelbunden gemensam reflektionstid. I vår organisation vill vi skapa god kontinuitet och trygghet för barnen, det är viktigt att du som förskollärare har barnen i fokus och utgår från deras intresse och behov när du planerar utbildningen.
Bergsgårdens förskola är en fristående förskola, en föräldraförening vilken även är förskolans huvudman.
Förskolan är väletablerad och drivs med en kristen värdegrund. Vi ser gärna att du delar våra värderingar.
Vi bedriver utbildning i Tabergs centrum och i byn Karshult, strax utanför Taberg. I Centrum finns avdelningarna i varsitt charmigt hus omgivna av en stor gemensam gård. Vi har en idrottshall, stor samlingssal och samhällets bibliotek endast några steg bort och skogen runt knuten som vi givetvis tar tillvara på. I Karshult har avdelningarna rymliga lokaler samt stora gårdar, skog och grillplats nära förskolan. Förskolan är granne med ett stall och hästarna är våra närmsta grannar.
Anställningen är på förskolan som helhet men vi söker just nu en legitimerad förskollärare till Bergsgårdens förskola - Karshult. Till denna enhet krävs körkort och bil då allmänna kommunikationsmedel ej är möjliga.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och gärna ett personligt brev. Endast behöriga sökande kommer hanteras.
Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Här på polisen.se kan du beställa ett intyg för arbete inom förskola och skola (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Urval och intervjuer kan komma att ske före ansökningstidens slut. Tillträde sker enligt överenskommelse. Visstidsanställning till och med 2026-07-31.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Rektor Linda Thorstensson
0734-10 68 12, rektor@bergsgardensforskola.se
Fackliga företrädare Sveriges Lärare
Josefin Gustafssonjosefin.gustafsson@bergsgardensforskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: rektor@bergsgardensforskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergsgårdens Förskola Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9556304