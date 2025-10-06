Förskollärare
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Strandängens förskola
Strandängens förskola är belägen nära sjön Barken och har närhet till skog, vatten och äng. Närhet till elljusspår och idrottsområde finns. Förskolan har 8 avdelningar, Svanen, Måsen, Snigeln, Nyponrosen, Violen, Tranan, Grodan och Myggan. Avdelning Tranan är certifierad I ur och skur och avdelning. Förskolan har ett fint tillagningskök. Förskolans gård är utmanande med lekredskap, skogsmiljö, cykelvägar, sandlådor, vattenlek. Intill förskolan finns ett lövskogsområde med grillplats och paviljong. I närområdet finns skogen och elljusspåret som förstärker lekmöjligheterna vid utevistelsen. Vi vill arbeta för att skapa gemenskap mellan oss på förskolan och har återkommande gemensamma aktiviteter.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi är ett härligt gäng barn som letar precis efter dig! Vi upptäcker en massa viktiga och roliga saker i förskolan så nu hoppas vi att just DU vill vara med och lära oss ännu mer.
Du ska:
• Skapa goda relationer till alla barn samt främja gott samarbete med barn, vårdnadshavare och kollegor.
• Du kommer att arbeta i team med förskollärare och barnskötare och specialpedagog.
• Du ska tillsammans i arbetslaget arbeta för att varje barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till målen i läroplanen, Lpfö18.
• Arbetslagen har gemensam planeringstid varje vecka.
• Förskollärare och barnskötare har även egen pedagogisk utvecklingstid varje vecka.
• Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma och att förändras över tiden.
På Strandängens förskola tycker vi att det är viktigt att vår förskola är välkomnande mot barn och vårdnadshavare, ni är de viktigaste personerna för oss. Vi står för en värdegrund där alla barn får vara sig själva och accepteras för dem de är. På vår förskola arbetar alla pedagoger med undervisning som genomsyras av glädje och trygghet. Vi dokumenterar barnens utveckling i lär-plattformen Infomentor och där lägger vi också in information kring den dagliga utbildningen så att vårdnadshavare kan följa sitt barns lärande.Kvalifikationer
• Du är legitimerad förskollärare med erfarenhet av arbete på förskola samt att kunna arbeta både med äldre och yngre barn inom förskolan.
• Du driver och utvecklar verksamheten och är professionell i mötet med våra barn, deras vårdnadshavare och kollegor.Dina personliga egenskaper
• Du ska vara glad, positiv och gilla ditt yrke.
• Att vilja utvecklas och lära nytt är ett krav hos oss liksom att vara flexibel och lösningsfokuserad.
• Vi söker dig som kan skapa en kreativ och lärande plats för våra barn.
• Du har lätt för att samarbeta och du är flexibel, ansvarsfull, pedagogisk samt strukturerad. Vi söker dig som delar vår övertygelse om att alla barn kan utifrån sina förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Therése Bjurling, Rektor, 0240-66 02 61, therese.bjurling@smedjebacken.se
Anne-Lie Thiger, Sveriges Lärare, 0240-66 00 41, annelie.tiger@edu.smedjebacken.se
Susanne Larsson, Kommunal, 0240-66 02 07, susanne.larsson@edu.smedjebacken.se
