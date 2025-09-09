Förskollärare
2025-09-09
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet.
Är du den vi söker?
Hjärtekulturen är centralt i vårt pedagogiska arbete och handlar om att stärka barnets känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Hjärtekulturen på Dibber är en viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.
Om rollen
Som förskollärare på en Dibberförskola ansvarar du för att vårt pedagogiska förhållningssätt genomsyrar ditt arbete.
Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer, där barn och vuxna är likvärdiga, du arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl i omsorgen kring barnen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag.
Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar barnens och dina kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya kunskaper och upptäckter.
Du ansvarar för att genomföra planering, genomförande, dokumentation och utvärdering tillsammans med ditt arbetslag. Du är medansvarig för kvalitet, utveckling och verksamhet på ett sätt som gör att barnen känner sig värdefulla, vårdnadshavare upplever trygghet och medarbetarna får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
* Intresse och vilja att sätta sig in i och bedriva verksamheten utifrån Dibbers koncept
* Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
* Dokumenterad erfarenhet från arbete i förskola, framför allt av pedagogisk ledning
* Du är en aktiv vuxen som ser varje barn, som hör och bryr dig om vad barnen vill förmedla
* Goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga
Information om tjänsten
Tillträde enligt överenskommelse
Omfattning 75-100% Ersättning
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Endast sökande som uppfyller kvalifikationskraven beaktas. Vi från säger oss kontakt från rekryterare.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna felfritt utdrag ur belastningsregistret från rikspolisstyrelsen före tillträdesdagen
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid frågor, kontakta rektor
Anders Gustafsson, 070-216 00 20anders.gustafsson@dibber.se
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
