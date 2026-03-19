Förskollärare
2026-03-19
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi söker nu en förskollärare till Källparkens förskola i Uppsala. Förskolan har två avdelningar med plats för 28 barn, i anslutning till förskolan finns en mindre gård. På Källparken har vi det senaste året arbetat med att utveckla lärmiljöerna och den pedagogiska dokumentationen och det är något som vi vill att du tar vid och fortsätter att utveckla tillsammans med ditt arbetslag och din förskollärarkollega.
Om rollen
Som förskollärare inom Dibber Uppsala ansvarar du för att omsätta vårt pedagogiska förhållningssätt i praktiken, i enlighet med förskolans läroplan. Du bedriver en medveten och målstyrd undervisning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Du arbetar aktivt med att uppmärksamma, synliggöra och stärka situationer som främjar trygga och förtroendefulla relationer. Genom ett professionellt och inkluderande förhållningssätt bidrar du till en positiv och hållbar gemenskap - i arbetet med barnen, i samverkan med vårdnadshavare samt i ditt arbetslag.
I rollen förväntas du bidra med din pedagogiska kompetens, kreativitet och ditt engagemang för barns utveckling och lärande. Du är samarbetsinriktad, lösningsfokuserad och visar ett gott omdöme i ditt dagliga arbete.
Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Du tar ett professionellt helhetsansvar för verksamheten med barnets bästa i fokus.
Kvalifikationer - vill du göra skillnad varje dag?
Vi söker dig som är en engagerad och driven förskollärare med ett genuint intresse för barns utveckling och lärande. Hos oss får du möjlighet att påverka, leda och utveckla en verksamhet där varje barn står i centrum.
* Du är legitimerad förskollärare
* Du har ett intresse för - och vill arbeta utifrån - Dibbers pedagogiska koncept
* Du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och trivs i en roll där du får inspirera och vägleda kollegor
* Du har arbetat i förskola och har god förståelse för pedagogisk utveckling och ledning
* Du är en närvarande och lyhörd vuxen som ser varje barn och tar deras tankar och idéer på allvar
* Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
